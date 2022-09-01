Американская газета сообщила о большом количестве раненых военных ВСУ, поступающих из Херсонской области
Попытка ВСУ наступать в Херсонской области приводит к большому количеству раненых солдат, поступающих в прифронтовые госпитали. Об этом говорится в статье, опубликованной 31 августа в американской газете The Wall Street Journal
По словам раненых военнослужащих, беседовавших с корреспондентом издания, российские войска хорошо экипированы и оказывают упорное сопротивление.
Они бросают всё против нас. У них много военной техники, но мало людей. … В одних районах мы наступаем, а в других нас бьют
Начальник отделения интенсивной терапии рассказал корреспонденту, что ВСУ предупредили его о наступлении за неделю, вызвав у него надежду на скорые победы.
"Но когда начали привозить такое большое количество раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко, и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой", - сказал врач.
Он добавил, что поступающее сейчас в его отделение количество раненых ВСУ является наибольшим с начала военных действий в феврале.
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