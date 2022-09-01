https://ukraina.ru/20220901/1038321066.html

Американская газета сообщила о большом количестве раненых военных ВСУ, поступающих из Херсонской области

Американская газета сообщила о большом количестве раненых военных ВСУ, поступающих из Херсонской области - 01.09.2022 Украина.ру

Американская газета сообщила о большом количестве раненых военных ВСУ, поступающих из Херсонской области

Попытка ВСУ наступать в Херсонской области приводит к большому количеству раненых солдат, поступающих в прифронтовые госпитали. Об этом говорится в статье, опубликованной 31 августа в американской газете The Wall Street Journal

2022-09-01T11:15

2022-09-01T11:15

2022-09-01T11:15

новости

всу

the wall street journal

херсонская область

контрнаступление

раненые

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По словам раненых военнослужащих, беседовавших с корреспондентом издания, российские войска хорошо экипированы и оказывают упорное сопротивление.Начальник отделения интенсивной терапии рассказал корреспонденту, что ВСУ предупредили его о наступлении за неделю, вызвав у него надежду на скорые победы.Он добавил, что поступающее сейчас в его отделение количество раненых ВСУ является наибольшим с начала военных действий в феврале.

https://ukraina.ru/20220831/1038267879.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, the wall street journal, херсонская область, контрнаступление, раненые