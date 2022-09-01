Американская газета сообщила о большом количестве раненых военных ВСУ, поступающих из Херсонской области - 01.09.2022 Украина.ру
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Американская газета сообщила о большом количестве раненых военных ВСУ, поступающих из Херсонской области
Американская газета сообщила о большом количестве раненых военных ВСУ, поступающих из Херсонской области - 01.09.2022 Украина.ру
Американская газета сообщила о большом количестве раненых военных ВСУ, поступающих из Херсонской области
Попытка ВСУ наступать в Херсонской области приводит к большому количеству раненых солдат, поступающих в прифронтовые госпитали. Об этом говорится в статье, опубликованной 31 августа в американской газете The Wall Street Journal
2022-09-01T11:15
2022-09-01T11:15
новости
всу
the wall street journal
херсонская область
контрнаступление
раненые
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По словам раненых военнослужащих, беседовавших с корреспондентом издания, российские войска хорошо экипированы и оказывают упорное сопротивление.Начальник отделения интенсивной терапии рассказал корреспонденту, что ВСУ предупредили его о наступлении за неделю, вызвав у него надежду на скорые победы.Он добавил, что поступающее сейчас в его отделение количество раненых ВСУ является наибольшим с начала военных действий в феврале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, the wall street journal, херсонская область, контрнаступление, раненые
Новости, ВСУ, The Wall Street Journal, Херсонская область, контрнаступление, раненые

Американская газета сообщила о большом количестве раненых военных ВСУ, поступающих из Херсонской области

11:15 01.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ раненый
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Читать в
Попытка ВСУ наступать в Херсонской области приводит к большому количеству раненых солдат, поступающих в прифронтовые госпитали. Об этом говорится в статье, опубликованной 31 августа в американской газете The Wall Street Journal
По словам раненых военнослужащих, беседовавших с корреспондентом издания, российские войска хорошо экипированы и оказывают упорное сопротивление.

Они бросают всё против нас. У них много военной техники, но мало людей. … В одних районах мы наступаем, а в других нас бьют

Павел
Раненый солдат ВСУ
Начальник отделения интенсивной терапии рассказал корреспонденту, что ВСУ предупредили его о наступлении за неделю, вызвав у него надежду на скорые победы.

"Но когда начали привозить такое большое количество раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко, и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой", - сказал врач.

Он добавил, что поступающее сейчас в его отделение количество раненых ВСУ является наибольшим с начала военных действий в феврале.
ВСУ артиллерия CAESAR
Вчера, 04:37
"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои Будут тяжелые бои в Николаевской и Херсонской областях, потому что у России и противника много артиллерии, противотанковых средств и ПЗРК, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
 
НовостиВСУThe Wall Street JournalХерсонская областьконтрнаступлениераненые
 
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