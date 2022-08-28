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Натовцы не будут воевать вместо украинцев - это будет прямое участие западных стран в войне - Подберезкин
Натовцы не будут воевать вместо украинцев - это будет прямое участие западных стран в войне - Подберезкин - 28.08.2022 Украина.ру
Натовцы не будут воевать вместо украинцев - это будет прямое участие западных стран в войне - Подберезкин
Они могут неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, но в форме НАТО они воевать не будут - заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру.
2022-08-28T09:15
2022-08-28T09:15
2022-08-28T09:15
нато
россия
сша
украина
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Чтобы человек считался военнослужащим, а не наемником, он должен обладать соответствующим статусом, признанным властями Украины или республик Донбасса, если какая-то международная или общественная организация отправляет в зону боевых действий некую гуманитарную миссию, сторонами конфликта должна быть признана эта организация, миссия, должен быть определен статус - добавил эксперт.Иначе любому гражданину Великобритании правительство этой страны постфактум может предоставить любой статус, потому что они очень болезненно относятся к тому, чтобы их граждане подвергались процедуре элиминации - добавил Подберезкин.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, россия, сша, украина
НАТО, Россия, США, Украина
Натовцы не будут воевать вместо украинцев - это будет прямое участие западных стран в войне - Подберезкин
Они могут неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, но в форме НАТО они воевать не будут - заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру.
Чтобы человек считался военнослужащим, а не наемником, он должен обладать соответствующим статусом, признанным властями Украины или республик Донбасса, если какая-то международная или общественная организация отправляет в зону боевых действий некую гуманитарную миссию, сторонами конфликта должна быть признана эта организация, миссия, должен быть определен статус - добавил эксперт.
В случае с Украиной ни первого, ни второго, ни третьего не было сделано. Эти люди появились сами по себе даже без получения каких-то документов. Поэтому это обычные наемники, которые должны быть уничтожены без всякого суда и выяснения причин, потому что в процессе боевых действий совершаются военные преступления против человечности.
Алексей Подберезкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Иначе любому гражданину Великобритании правительство этой страны постфактум может предоставить любой статус, потому что они очень болезненно относятся к тому, чтобы их граждане подвергались процедуре элиминации - добавил Подберезкин.