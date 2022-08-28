https://ukraina.ru/20220828/1038185258.html

Натовцы не будут воевать вместо украинцев - это будет прямое участие западных стран в войне - Подберезкин

Натовцы не будут воевать вместо украинцев - это будет прямое участие западных стран в войне - Подберезкин - 28.08.2022 Украина.ру

Натовцы не будут воевать вместо украинцев - это будет прямое участие западных стран в войне - Подберезкин

Они могут неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, но в форме НАТО они воевать не будут - заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру.

2022-08-28T09:15

2022-08-28T09:15

2022-08-28T09:15

нато

россия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/47/1034314762_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_56507a966a8487094a8c7768a4be561d.jpg

Чтобы человек считался военнослужащим, а не наемником, он должен обладать соответствующим статусом, признанным властями Украины или республик Донбасса, если какая-то международная или общественная организация отправляет в зону боевых действий некую гуманитарную миссию, сторонами конфликта должна быть признана эта организация, миссия, должен быть определен статус - добавил эксперт.Иначе любому гражданину Великобритании правительство этой страны постфактум может предоставить любой статус, потому что они очень болезненно относятся к тому, чтобы их граждане подвергались процедуре элиминации - добавил Подберезкин.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, россия, сша, украина