https://ukraina.ru/20220826/1038133222.html

Зеленский и Бог. МИД Украины с особым цинизмом опять пробил дно

Зеленский и Бог. МИД Украины с особым цинизмом опять пробил дно - 26.08.2022 Украина.ру

Зеленский и Бог. МИД Украины с особым цинизмом опять пробил дно

Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T10:07

2022-08-26T10:07

2022-08-26T12:29

дарья дугина

украина

россия

сво

папа римский

христианство

терроризм

мнения

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Казалось бы, пробивание дна – украинская народная, национальная забава, а сами по себе телодвижения украинской "дипломатии" давно уже не должны никого удивлять. Но стоит только с этим смириться, как МИД Украины выкидывает такое коленце, что любые предыдущие представления об этой непочтенной организации тут же меркнут.Именно такого рода история произошла с МИД Украины и Святым Престолом.Всё вроде бы нормально и никаких разночтений быть не должно, но среди прочего папа сказал: "я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве". Речь, понятно, идёт о Дарье Дугиной.Отметим, что никаких обвинений в адрес Украины тут нет, как нет и оснований видеть какие-то выпады в адрес Владимира Зеленского, который 23 августа официально заявил, что "это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины".Вообще-то говоря, тут больше вопросов к самому заявлению Зеленского.Во-первых, слова по "не нашу ответственность" напоминают о народной мудрости: УГИЛ отличается от ИГИЛ* тем, что никогда не берёт на себя ответственность. Что, в общем-то, правильно – чтобы за что-то отвечать, надо иметь хоть какую-то субъектность и минимальные следы совести. Украинское государство в этом не замечено.Во-вторых, российские военнослужащие на территории Украины, равно как и жители приграничных сёл России, тоже граждане другой страны – за их гибель Украина тоже ответственности не несёт? Ах, да – см. пункт первый…Впрочем, мы не об этом. Вернемся к Папе Римскому, вернее к МИДу украинскому. 25 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: "мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами". Причина недовольства МИД состоит в том, что Понтифик "несправедливо приравнивает агрессора к жертве" и упомянул "смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения".И тут мы, конечно, удивились.Разумеется, тут МИД Украины не берёт на себя ответственность за убийство Дугиной (но – см. выше), однако совершенно определённо указывает, что действия террористов как минимум не вызывают у Украины никакого возмущения. Что, в общем-то, логично: террор – обычный метод решения политических задач украинскими националистами и взявшим на вооружение их идеологию и политическую практику украинским государством.Немного отвлечёмся от темы. Вот Алексей Арестович, комментируя удар по воинскому эшелону на станции Чаплино, говорит: "я не знаю, что было бы у нас, если бы вмазали по поезду гражданскому, например. И формально, и неформально".Арестович совсем не дурак, он также точно, как и мы знает, что было бы.На официальном уровне было бы заявлено, что "это точно не наша ответственность" и в поезде просто сломался кондиционер. В крайнем случае – он сам себя обстрелял. Они всегда так говорят с 2014 года.На неофициальном уровне в социальных сетях начался бы радостный вой по поводу того, что так этим "самкам колорадов" и "колорадышам" и надо. Сейчас терминология другая, но суть та же.Героических украинских артиллеристов наградили бы и устроили бы грандиозную пьянку по поводу выполнения важного правительственного задания.Всегда так было.Теперь относительно Папы – не знаем, что именно подвигло его упомянуть именно Дарью Дугину, хотя многие наблюдатели указывают, что девушка была вовсе не так проста, как можно подумать. Но отметим, что Папа, как представитель любой универсальной церкви, в отличие от служителей культа племени мумба-юмба, по умолчанию не считающих людьми тех, кто не красит зубы красной краской, обязан молиться за всех умерших. Включая иноверных (православная Дугина вряд ли была бы в восторге от комментария раскольника Франциска, но поняла бы его порыв правильно).И дело даже не в том, что МИД страны, где подавляющее большинство граждан исповедуют православие, реагирует именно на заявление лидера католиков. МИД Украины чётко указал, что к христианству в любой его версии он отношения не имеет. И, более того, считает себя вправе указывать служителям Христа, кого в молитвах поминать, а кого – нет. В полном соответствии с ходившим 15-20 лет назад анекдотом: хорошо хоть Господь не считает, что он – Ющенко. Теперь вместо Ющенко можно писать Зеленский– не ошибёшься.Резюме: МИД Украины опять пробил дно, причём неоднократно и с особым цинизмом.* Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20220822/1037928733.html

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дарья дугина, украина, россия, сво, папа римский, христианство, терроризм, мнения