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Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях

Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях - 15.08.2022 Украина.ру

Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях

Владимир Зеленский уволил начальников Службы безопасности Украины в трех областях. Текст указов опубликован на сайте президента Украины 15 августа

2022-08-15T12:48

2022-08-15T12:48

2022-08-15T12:53

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Управление СБУ по Львовской области с марта 2022 года возглавлял бывший заместитель начальника Артем Бондаренко. Указом Зеленского от 15 августа Бондаренко освободили от должности и назначили главой УСБУ по Киеву и Киевской области.Управлением СБУ по Киеву и Киевской области с апреля 2021 года руководил Сергей Заяц. Юрий Борейчук возглавлял СБУ по Тернопольской области с ноября 2019 года. Оба освобождены от должностей, о возможных новых назначениях пока не сообщается.В июле Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова за ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей. Вслед за ним Зеленский отправил в отставку глав УСБУ по Сумской, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областям, а также заместителя главы СБУ Владимира Горбенко. Врио главы СБУ назначен Василий Малюк.

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новости, сбу, владимир зеленский, тернополь, львов, киев