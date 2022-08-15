Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях - 15.08.2022 Украина.ру
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Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях
Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях - 15.08.2022 Украина.ру
Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях
Владимир Зеленский уволил начальников Службы безопасности Украины в трех областях. Текст указов опубликован на сайте президента Украины 15 августа
2022-08-15T12:48
2022-08-15T12:53
новости
сбу
владимир зеленский
тернополь
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Управление СБУ по Львовской области с марта 2022 года возглавлял бывший заместитель начальника Артем Бондаренко. Указом Зеленского от 15 августа Бондаренко освободили от должности и назначили главой УСБУ по Киеву и Киевской области.Управлением СБУ по Киеву и Киевской области с апреля 2021 года руководил Сергей Заяц. Юрий Борейчук возглавлял СБУ по Тернопольской области с ноября 2019 года. Оба освобождены от должностей, о возможных новых назначениях пока не сообщается.В июле Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова за ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей. Вслед за ним Зеленский отправил в отставку глав УСБУ по Сумской, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областям, а также заместителя главы СБУ Владимира Горбенко. Врио главы СБУ назначен Василий Малюк.
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новости, сбу, владимир зеленский, тернополь, львов, киев
Новости, СБУ, Владимир Зеленский, Тернополь, Львов, Киев

Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Тернопольской и Львовской областях

12:48 15.08.2022 (обновлено: 12:53 15.08.2022)
 
© Володимир ЗеленськийВСУ Зеленский
ВСУ Зеленский
© Володимир Зеленський
Читать в
Владимир Зеленский уволил начальников Службы безопасности Украины в трех областях. Текст указов опубликован на сайте президента Украины 15 августа
Управление СБУ по Львовской области с марта 2022 года возглавлял бывший заместитель начальника Артем Бондаренко. Указом Зеленского от 15 августа Бондаренко освободили от должности и назначили главой УСБУ по Киеву и Киевской области.
Управлением СБУ по Киеву и Киевской области с апреля 2021 года руководил Сергей Заяц. Юрий Борейчук возглавлял СБУ по Тернопольской области с ноября 2019 года. Оба освобождены от должностей, о возможных новых назначениях пока не сообщается.
В июле Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова за ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей. Вслед за ним Зеленский отправил в отставку глав УСБУ по Сумской, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областям, а также заместителя главы СБУ Владимира Горбенко. Врио главы СБУ назначен Василий Малюк.
Малюк Василий - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 13:35
Крышевание контрабанды и обвинения в пытках. Чем известен новый глава СБУ Василий Малюк
 
НовостиСБУВладимир ЗеленскийТернопольЛьвовКиев
 
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