https://ukraina.ru/20220812/1037556206.html

Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича

Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича - 12.08.2022 Украина.ру

Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича

Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T07:48

2022-08-12T07:48

2022-08-12T08:40

эксклюзив

украина

алексей арестович

социальные сети

президент украины

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Украинские и российские эксперты бурно отреагировали на очередное интервью Алексея Арестовича. В беседе с Дмитрием Гордоном советник Офиса президента признался в своих намерениях стать президентом Украины, если Зеленский решит не идти на второй срок.Никто не удивился инициативе главного по прогнозам на Украине, более того, никто не заметит разницы при смене президента. И Зеленский, и Арестович работают в одном жанре — буффонады.Юрист Марина Ставнийчук призвала популярных людей развлекательного жанра перестать экспериментировать над страной и передать дела профессионалам:«Арестович сказал Гордону, что будет подаваться! На профессиональном языке это звучит так: баллотироваться, выдвигаться кандидатом на пост президента Украины!Даже если сегодня девушки выглядывают из окон, чтобы увидеть Арестовича или понравиться ему, то есть медиарейтинг есть , это вовсе не означает, что ему нужно в президенты! Арестович, Притула… и другие популярные люди этого жанра, может достаточно экспериментировать над страной?! Вы будьте сто, тысячу, миллион раз популярны… в вас вкладывают деньги очередные хозяева, но государство требует профессионального подхода сегодня! Достаточно экспериментов. Государство в войне! И после войны больше не вынесет популистов! Когда-то я обращалась к Славе Вакарчуку с месседжем о том, что он суперзвезда и для украинского общества может сделать очень многое, благодаря таланту, популярности! Гораздо больше, чем политик Вакарчук! Не внял. Жизнь подтверждает, что я была права. А вы, ребята, совсем не Слава, спохватитесь, пожалейте собственное государство, людей, которые вами интересуются. Занимайтесь тем, чем вы умеете. Работ и заработков хватит и без президентства. Не подавайтесь!».Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина отметила важный тренд в изменении инструментов медиавлияния на население: «Если Арестович пойдет на выборы и выиграет их, это будет означать, что Youtube окончательно победил телевизор. И что Владимир Зеленский, с приписываемой им [всякими психологами] ролью Джокера или Трикстера не справился (не успел, не собирался, не смог), и мы еще увидим подлинного Джокера с Трикстером».Блогер Игорь Фельдман вообще не видит больше разницы, кто президент: «Вау, Арестович идет в президенты! Какая разница, кто президент, если глава его администрации Ермак. Я верю, мы сможем построить первую в мире стендап-республику».Политический эксперт Олег Пастернак отметил высокий рейтинг доверия к советнику ОП: «Ох и зря вы насмехаетесь над политическими амбициями Алексея Арестовича.Даже очень топорные и несистемные исследования поля в военное время показывают высочайшую узнаваемость и определенную возможность ее перевода в электорабельность. При некоторых условиях, конечно».Политический эксперт Дмитрий Корнейчук дал свой комментарий: «Вот тут Арестович сказал, что пойдет в президенты. А я поддерживаю. Совершенно не вижу разницы между Зеленским, Арестовичем или Притулой».Блогер Кристина Потупчик напомнила профессиональный путь Арестовича: «Вышел тизер нового сезона украинской трагикомедии. Следующим президентом Украины хочет стать белорусский актер Арестович. Который когда-то по приглашению Дугина ругал в Москве оранжевую революцию. Так и представила, как он возглавит правительство в изгнании и шепотом из какой-нибудь Варшавы будет убеждать паству, что "перемога" близко».Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов поставил диагноз украинскому обществу: «Украина заслужила Арестовича. Если он пойдет в президенты, я не исключаю, что его могут избрать. Если был клоун Зеленский, почему не может быть клоуна Арестовича? Он же заявил об этом в интервью с другим клоуном Гордоном. Я считаю, что Гордон должен стать вице-президентом. Я не знаю, какой у Арестовича рейтинг, но он сейчас в числе самых популярных деятелей. Мы можем долго говорить, что в целом украинцы — здравый народ. Но их любовь к шушере, правда, диагноз общества».Блогер Юлия Витязева считает, что Арестович будет лучшим президентом, чем Зеленский: «Я сейчас жуткую вещь скажу: Вариант Арестович — президент Украины только кажется бредовым. Он, на самом деле, для Украины более логичен, чем президент Зеленский. Коуч-манипулятор с задатками нейролингвистического программирования — не кошмарнее обдолбанного кавээнщика под контролем польско-британских ЧВК. Он больше и соответствует «духу нации». Не шутка сейчас. И ещё жуткую вещь скажу: Арестович быстрее дозреет до нехитрой мысли о капитуляции, чем кто-либо, включая "антифашиздов". Он уже почти дозрел. А как подать и продать эту мысль "пиплу", который его до этого "хавал"... Ну, придумает что-нибудь. Арестович может».

https://ukraina.ru/20220811/1037551087.html

https://ukraina.ru/20220804/1037282328.html

https://ukraina.ru/20220714/1036388133.html

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Виктория Титова

эксклюзив, украина, алексей арестович, социальные сети, президент украины