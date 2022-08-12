Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича - 12.08.2022 Украина.ру
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Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича
Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича - 12.08.2022 Украина.ру
Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича
Украина.ру, 12.08.2022
2022-08-12T07:48
2022-08-12T08:40
эксклюзив
украина
алексей арестович
социальные сети
президент украины
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Украинские и российские эксперты бурно отреагировали на очередное интервью Алексея Арестовича. В беседе с Дмитрием Гордоном советник Офиса президента признался в своих намерениях стать президентом Украины, если Зеленский решит не идти на второй срок.Никто не удивился инициативе главного по прогнозам на Украине, более того, никто не заметит разницы при смене президента. И Зеленский, и Арестович работают в одном жанре — буффонады.Юрист Марина Ставнийчук призвала популярных людей развлекательного жанра перестать экспериментировать над страной и передать дела профессионалам:«Арестович сказал Гордону, что будет подаваться! На профессиональном языке это звучит так: баллотироваться, выдвигаться кандидатом на пост президента Украины!Даже если сегодня девушки выглядывают из окон, чтобы увидеть Арестовича или понравиться ему, то есть медиарейтинг есть , это вовсе не означает, что ему нужно в президенты! Арестович, Притула… и другие популярные люди этого жанра, может достаточно экспериментировать над страной?! Вы будьте сто, тысячу, миллион раз популярны… в вас вкладывают деньги очередные хозяева, но государство требует профессионального подхода сегодня! Достаточно экспериментов. Государство в войне! И после войны больше не вынесет популистов! Когда-то я обращалась к Славе Вакарчуку с месседжем о том, что он суперзвезда и для украинского общества может сделать очень многое, благодаря таланту, популярности! Гораздо больше, чем политик Вакарчук! Не внял. Жизнь подтверждает, что я была права. А вы, ребята, совсем не Слава, спохватитесь, пожалейте собственное государство, людей, которые вами интересуются. Занимайтесь тем, чем вы умеете. Работ и заработков хватит и без президентства. Не подавайтесь!».Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина отметила важный тренд в изменении инструментов медиавлияния на население: «Если Арестович пойдет на выборы и выиграет их, это будет означать, что Youtube окончательно победил телевизор. И что Владимир Зеленский, с приписываемой им [всякими психологами] ролью Джокера или Трикстера не справился (не успел, не собирался, не смог), и мы еще увидим подлинного Джокера с Трикстером».Блогер Игорь Фельдман вообще не видит больше разницы, кто президент: «Вау, Арестович идет в президенты! Какая разница, кто президент, если глава его администрации Ермак. Я верю, мы сможем построить первую в мире стендап-республику».Политический эксперт Олег Пастернак отметил высокий рейтинг доверия к советнику ОП: «Ох и зря вы насмехаетесь над политическими амбициями Алексея Арестовича.Даже очень топорные и несистемные исследования поля в военное время показывают высочайшую узнаваемость и определенную возможность ее перевода в электорабельность. При некоторых условиях, конечно».Политический эксперт Дмитрий Корнейчук дал свой комментарий: «Вот тут Арестович сказал, что пойдет в президенты. А я поддерживаю. Совершенно не вижу разницы между Зеленским, Арестовичем или Притулой».Блогер Кристина Потупчик напомнила профессиональный путь Арестовича: «Вышел тизер нового сезона украинской трагикомедии. Следующим президентом Украины хочет стать белорусский актер Арестович. Который когда-то по приглашению Дугина ругал в Москве оранжевую революцию. Так и представила, как он возглавит правительство в изгнании и шепотом из какой-нибудь Варшавы будет убеждать паству, что "перемога" близко».Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов поставил диагноз украинскому обществу: «Украина заслужила Арестовича. Если он пойдет в президенты, я не исключаю, что его могут избрать. Если был клоун Зеленский, почему не может быть клоуна Арестовича? Он же заявил об этом в интервью с другим клоуном Гордоном. Я считаю, что Гордон должен стать вице-президентом. Я не знаю, какой у Арестовича рейтинг, но он сейчас в числе самых популярных деятелей. Мы можем долго говорить, что в целом украинцы — здравый народ. Но их любовь к шушере, правда, диагноз общества».Блогер Юлия Витязева считает, что Арестович будет лучшим президентом, чем Зеленский: «Я сейчас жуткую вещь скажу: Вариант Арестович — президент Украины только кажется бредовым. Он, на самом деле, для Украины более логичен, чем президент Зеленский. Коуч-манипулятор с задатками нейролингвистического программирования — не кошмарнее обдолбанного кавээнщика под контролем польско-британских ЧВК. Он больше и соответствует «духу нации». Не шутка сейчас. И ещё жуткую вещь скажу: Арестович быстрее дозреет до нехитрой мысли о капитуляции, чем кто-либо, включая "антифашиздов". Он уже почти дозрел. А как подать и продать эту мысль "пиплу", который его до этого "хавал"... Ну, придумает что-нибудь. Арестович может».
https://ukraina.ru/20220811/1037551087.html
https://ukraina.ru/20220804/1037282328.html
https://ukraina.ru/20220714/1036388133.html
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, алексей арестович, социальные сети, президент украины
Эксклюзив, Украина, Алексей Арестович, Социальные сети, президент Украины

Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича

07:48 12.08.2022 (обновлено: 08:40 12.08.2022)
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
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Виктория Титова
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Украинские и российские эксперты бурно отреагировали на очередное интервью Алексея Арестовича. В беседе с Дмитрием Гордоном советник Офиса президента признался в своих намерениях стать президентом Украины, если Зеленский решит не идти на второй срок.
Никто не удивился инициативе главного по прогнозам на Украине, более того, никто не заметит разницы при смене президента. И Зеленский, и Арестович работают в одном жанре — буффонады.
Алексей Арестович
Вчера, 15:34
Сон разума рождает чудовищ. Например, президента Украины Арестовича
Юрист Марина Ставнийчук призвала популярных людей развлекательного жанра перестать экспериментировать над страной и передать дела профессионалам:
«Арестович сказал Гордону, что будет подаваться! На профессиональном языке это звучит так: баллотироваться, выдвигаться кандидатом на пост президента Украины!Даже если сегодня девушки выглядывают из окон, чтобы увидеть Арестовича или понравиться ему, то есть медиарейтинг есть , это вовсе не означает, что ему нужно в президенты! Арестович, Притула… и другие популярные люди этого жанра, может достаточно экспериментировать над страной?! Вы будьте сто, тысячу, миллион раз популярны… в вас вкладывают деньги очередные хозяева, но государство требует профессионального подхода сегодня! Достаточно экспериментов. Государство в войне! И после войны больше не вынесет популистов! Когда-то я обращалась к Славе Вакарчуку с месседжем о том, что он суперзвезда и для украинского общества может сделать очень многое, благодаря таланту, популярности! Гораздо больше, чем политик Вакарчук! Не внял. Жизнь подтверждает, что я была права. А вы, ребята, совсем не Слава, спохватитесь, пожалейте собственное государство, людей, которые вами интересуются. Занимайтесь тем, чем вы умеете. Работ и заработков хватит и без президентства. Не подавайтесь!».
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 11:51
Арестович заявил, что России нужны не восточные области УкраиныСоветник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович дал свою оценку происходящему в стране, заявив, что "настоящие" события начнутся совсем скоро. Об этом 4 августа написал Telegram-канал Украина.ру
Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина отметила важный тренд в изменении инструментов медиавлияния на население: «Если Арестович пойдет на выборы и выиграет их, это будет означать, что Youtube окончательно победил телевизор. И что Владимир Зеленский, с приписываемой им [всякими психологами] ролью Джокера или Трикстера не справился (не успел, не собирался, не смог), и мы еще увидим подлинного Джокера с Трикстером».
Блогер Игорь Фельдман вообще не видит больше разницы, кто президент: «Вау, Арестович идет в президенты! Какая разница, кто президент, если глава его администрации Ермак. Я верю, мы сможем построить первую в мире стендап-республику».
Политический эксперт Олег Пастернак отметил высокий рейтинг доверия к советнику ОП: «Ох и зря вы насмехаетесь над политическими амбициями Алексея Арестовича.
Даже очень топорные и несистемные исследования поля в военное время показывают высочайшую узнаваемость и определенную возможность ее перевода в электорабельность. При некоторых условиях, конечно».
Политический эксперт Дмитрий Корнейчук дал свой комментарий: «Вот тут Арестович сказал, что пойдет в президенты. А я поддерживаю. Совершенно не вижу разницы между Зеленским, Арестовичем или Притулой».
Блогер Кристина Потупчик напомнила профессиональный путь Арестовича: «Вышел тизер нового сезона украинской трагикомедии. Следующим президентом Украины хочет стать белорусский актер Арестович. Который когда-то по приглашению Дугина ругал в Москве оранжевую революцию. Так и представила, как он возглавит правительство в изгнании и шепотом из какой-нибудь Варшавы будет убеждать паству, что "перемога" близко».
Анатолий Вассерман интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:40
Анатолий Вассерман: На суде Арестович расскажет много интересного
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов поставил диагноз украинскому обществу: «Украина заслужила Арестовича. Если он пойдет в президенты, я не исключаю, что его могут избрать. Если был клоун Зеленский, почему не может быть клоуна Арестовича? Он же заявил об этом в интервью с другим клоуном Гордоном. Я считаю, что Гордон должен стать вице-президентом. Я не знаю, какой у Арестовича рейтинг, но он сейчас в числе самых популярных деятелей. Мы можем долго говорить, что в целом украинцы — здравый народ. Но их любовь к шушере, правда, диагноз общества».
Блогер Юлия Витязева считает, что Арестович будет лучшим президентом, чем Зеленский: «Я сейчас жуткую вещь скажу: Вариант Арестович — президент Украины только кажется бредовым. Он, на самом деле, для Украины более логичен, чем президент Зеленский. Коуч-манипулятор с задатками нейролингвистического программирования — не кошмарнее обдолбанного кавээнщика под контролем польско-британских ЧВК. Он больше и соответствует «духу нации». Не шутка сейчас. И ещё жуткую вещь скажу: Арестович быстрее дозреет до нехитрой мысли о капитуляции, чем кто-либо, включая "антифашиздов". Он уже почти дозрел. А как подать и продать эту мысль "пиплу", который его до этого "хавал"... Ну, придумает что-нибудь. Арестович может».
 
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