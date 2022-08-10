Освобождение ДНР, бои за Зайцево, обстрелы Донецка и Макеевки. Главное на 16:00 10 августа - 10.08.2022 Украина.ру
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Освобождение ДНР, бои за Зайцево, обстрелы Донецка и Макеевки. Главное на 16:00 10 августа
Освобождение ДНР, бои за Зайцево, обстрелы Донецка и Макеевки. Главное на 16:00 10 августа - 10.08.2022 Украина.ру
Освобождение ДНР, бои за Зайцево, обстрелы Донецка и Макеевки. Главное на 16:00 10 августа
Украина.ру, 10.08.2022
2022-08-10T16:00
2022-08-10T16:35
хроники
эксклюзив
всу
днр
лнр
обстрелы
бои
украина
россия
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Глава ДНР сообщил об освобождении почти половины территории Республики. Бойцы народной милиции ДНР начали штурм поселка Зайцево. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии «натовского» калибраГлава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал долю освобожденной территории республики.Он заявил, что Народная милиция (НМ) ДНР при поддержке Вооруженных сил (ВС) России и подразделений НМ Луганской Народной Республики освободила почти половину территории ДНР.Глава ДНР уточнил, что в настоящий момент союзные силы продвигаются на нескольких направлениях. По его словам, они проводят зачистку в районе Песок и наступают на северном направлении, где идут бои за Артемовск и Соледар.Он также добавил, что определенного успеха союзные силы достигают со стороны Марьинки и Красногоровки.В свою очередь киевские власти решили ввести особый режим въезда, выезда и перемещения на транспорте на территориях ДНР, подконтрольных Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.По его словам, режим начнет действовать с 11 августа. Он предусматривает запрет на несогласованный вывоз спецтехники, которая может быть использована для обороны, а также запрет на выезд и перемещение транспорта с алкогольными напитками.Кириленко отметил, что такой шаг направлен на усиление оборонных способностей и установлен на период военного положения в соответствии с законодательством. Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал эвакуироваться жителей территорий ДНР, подконтрольных Киеву. По мнению главы республики Дениса Пушилина, этот шаг призван помешать референдуму о присоединении республики к России.Бои за поселок ЗайцевоБойцы народной милиции ДНР начали штурм поселка Зайцево. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.Уточняется, что 3-я бригада 1-го корпуса НМ ДНР вошла на окраины поселка.«Поселок имеет стратегическое значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Артемовска (Бахмута) с юга», — говорится в материале.В сети уже появились первые кадры штурма поселка Зайцево в Донбассе. На показанном в том же Telegram-канале WarGonzo видео слышны звуки выстрелов, виден густой дым.В среду утром мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в районе поселка Зайцево в Донбассе идет сильный бой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «хаотично обстреливают город», пытаясь таким образом «отвлечь работу артиллерии союзных сил», и призвал жителей Горловки «оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу».Он также сообщил, что в результате украинских обстрелов в поселке Байрак Калиновского района Горловки имеются значительные разрушения. В частности полностью разбита местная школа № 28, повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.Кроме того, артиллерия украинских карателей уничтожила развлекательный центр «Бермуды», расположенный в жилом массиве «Солнечный». Однако наступление союзных сил на этом участке продолжается.«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», — кратко констатировал Приходько.Позже он рассказал, что мирная жительница, пострадавшая в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских войск, скончалась от полученных ран.«С прискорбием сообщаю, что мирная жительница Зайцево, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по улице Загорского, 1, скончалась от полученных ранений. Пусть Господь упокоит душу умершей. Светлая и вечная память», — написал Приходько в своем Telegram.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Обстрелы Донецка и МакеевкиУкраинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии «натовского» калибра, выпустив 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:40 (совпадает с мск) — нп. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. 13:45 — нп. Орловка — нп. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также в 11:45 был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.Представительством был зафиксирован обстрел Горловки. В 12:30 украинские войска выпустили по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о повреждении здания детского сада в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).В среду огнем ВСУ было также повреждено здание школы-интерната в Петровском районе Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ukraina.ru/20220810/1037487249.html
https://ukraina.ru/20220810/1037474546.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, всу, днр, лнр, обстрелы, бои, украина, россия
Хроники, Эксклюзив, ВСУ, ДНР, ЛНР, обстрелы, бои, Украина, Россия

Освобождение ДНР, бои за Зайцево, обстрелы Донецка и Макеевки. Главное на 16:00 10 августа

16:00 10.08.2022 (обновлено: 16:35 10.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ снайпер оружие винтовка
ВСУ снайпер оружие винтовка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Глава ДНР сообщил об освобождении почти половины территории Республики. Бойцы народной милиции ДНР начали штурм поселка Зайцево. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии «натовского» калибра
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал долю освобожденной территории республики.
Он заявил, что Народная милиция (НМ) ДНР при поддержке Вооруженных сил (ВС) России и подразделений НМ Луганской Народной Республики освободила почти половину территории ДНР.

«266 населенных пунктов [освобождены] на сегодняшний день. В процентном соотношении это в районе половины. Но если брать по количеству проживающих на этих территориях, то уже за половину мы перевалили очень серьезно», — отметил Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что в настоящий момент союзные силы продвигаются на нескольких направлениях. По его словам, они проводят зачистку в районе Песок и наступают на северном направлении, где идут бои за Артемовск и Соледар.
Он также добавил, что определенного успеха союзные силы достигают со стороны Марьинки и Красногоровки.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:00
Хроника событий на Украине на 12:00 10 августаЗеленский собрался вернуть Крым после взрывов на полуострове. Два жителя Донецка стали жертвами украинских военных. В Херсонской области задержали пособников ВСУ
В свою очередь киевские власти решили ввести особый режим въезда, выезда и перемещения на транспорте на территориях ДНР, подконтрольных Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, режим начнет действовать с 11 августа. Он предусматривает запрет на несогласованный вывоз спецтехники, которая может быть использована для обороны, а также запрет на выезд и перемещение транспорта с алкогольными напитками.
Кириленко отметил, что такой шаг направлен на усиление оборонных способностей и установлен на период военного положения в соответствии с законодательством. Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал эвакуироваться жителей территорий ДНР, подконтрольных Киеву. По мнению главы республики Дениса Пушилина, этот шаг призван помешать референдуму о присоединении республики к России.
Бои за поселок Зайцево
Бойцы народной милиции ДНР начали штурм поселка Зайцево. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Уточняется, что 3-я бригада 1-го корпуса НМ ДНР вошла на окраины поселка.
«Поселок имеет стратегическое значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Артемовска (Бахмута) с юга», — говорится в материале.
В сети уже появились первые кадры штурма поселка Зайцево в Донбассе. На показанном в том же Telegram-канале WarGonzo видео слышны звуки выстрелов, виден густой дым.
В среду утром мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в районе поселка Зайцево в Донбассе идет сильный бой.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «хаотично обстреливают город», пытаясь таким образом «отвлечь работу артиллерии союзных сил», и призвал жителей Горловки «оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу».

«В результате обстрела укронацистами горловского поселка Зайцево повреждения получило здание поселковой администрации, расположенное по адресу: улица Карбышева, 41. Обстрел Зайцево продолжается», — написал Приходько в своем Telegram.

Он также сообщил, что в результате украинских обстрелов в поселке Байрак Калиновского района Горловки имеются значительные разрушения. В частности полностью разбита местная школа № 28, повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.
Кроме того, артиллерия украинских карателей уничтожила развлекательный центр «Бермуды», расположенный в жилом массиве «Солнечный».
Однако наступление союзных сил на этом участке продолжается.
«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», — кратко констатировал Приходько.
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
09:00
Хроника событий на Украине на утро 10 августа
Позже он рассказал, что мирная жительница, пострадавшая в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских войск, скончалась от полученных ран.

«С прискорбием сообщаю, что мирная жительница Зайцево, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по улице Загорского, 1, скончалась от полученных ранений. Пусть Господь упокоит душу умершей. Светлая и вечная память», — написал Приходько в своем Telegram.

Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Обстрелы Донецка и Макеевки
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии «натовского» калибра, выпустив 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:40 (совпадает с мск) — нп. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. 13:45 — нп. Орловка — нп. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Также в 11:45 был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

Представительством был зафиксирован обстрел Горловки. В 12:30 украинские войска выпустили по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о повреждении здания детского сада в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате обстрела ВФУ по ул. Кирова в Кировском районе Донецка пострадало здание детсада № 69», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

В среду огнем ВСУ было также повреждено здание школы-интерната в Петровском районе Донецка.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года.
До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана».
Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
Вчера, 16:23
Хроника событий на Украине на 16:00 9 августаВзрывы в Крыму, требования к идущим на Украину судам, потери ВСУ.
 
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