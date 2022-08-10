https://ukraina.ru/20220810/1037504182.html

Освобождение ДНР, бои за Зайцево, обстрелы Донецка и Макеевки. Главное на 16:00 10 августа

Освобождение ДНР, бои за Зайцево, обстрелы Донецка и Макеевки. Главное на 16:00 10 августа - 10.08.2022 Украина.ру

Освобождение ДНР, бои за Зайцево, обстрелы Донецка и Макеевки. Главное на 16:00 10 августа

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T16:00

2022-08-10T16:00

2022-08-10T16:35

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Глава ДНР сообщил об освобождении почти половины территории Республики. Бойцы народной милиции ДНР начали штурм поселка Зайцево. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии «натовского» калибраГлава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал долю освобожденной территории республики.Он заявил, что Народная милиция (НМ) ДНР при поддержке Вооруженных сил (ВС) России и подразделений НМ Луганской Народной Республики освободила почти половину территории ДНР.Глава ДНР уточнил, что в настоящий момент союзные силы продвигаются на нескольких направлениях. По его словам, они проводят зачистку в районе Песок и наступают на северном направлении, где идут бои за Артемовск и Соледар.Он также добавил, что определенного успеха союзные силы достигают со стороны Марьинки и Красногоровки.В свою очередь киевские власти решили ввести особый режим въезда, выезда и перемещения на транспорте на территориях ДНР, подконтрольных Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.По его словам, режим начнет действовать с 11 августа. Он предусматривает запрет на несогласованный вывоз спецтехники, которая может быть использована для обороны, а также запрет на выезд и перемещение транспорта с алкогольными напитками.Кириленко отметил, что такой шаг направлен на усиление оборонных способностей и установлен на период военного положения в соответствии с законодательством. Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал эвакуироваться жителей территорий ДНР, подконтрольных Киеву. По мнению главы республики Дениса Пушилина, этот шаг призван помешать референдуму о присоединении республики к России.Бои за поселок ЗайцевоБойцы народной милиции ДНР начали штурм поселка Зайцево. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.Уточняется, что 3-я бригада 1-го корпуса НМ ДНР вошла на окраины поселка.«Поселок имеет стратегическое значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Артемовска (Бахмута) с юга», — говорится в материале.В сети уже появились первые кадры штурма поселка Зайцево в Донбассе. На показанном в том же Telegram-канале WarGonzo видео слышны звуки выстрелов, виден густой дым.В среду утром мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в районе поселка Зайцево в Донбассе идет сильный бой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «хаотично обстреливают город», пытаясь таким образом «отвлечь работу артиллерии союзных сил», и призвал жителей Горловки «оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу».Он также сообщил, что в результате украинских обстрелов в поселке Байрак Калиновского района Горловки имеются значительные разрушения. В частности полностью разбита местная школа № 28, повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.Кроме того, артиллерия украинских карателей уничтожила развлекательный центр «Бермуды», расположенный в жилом массиве «Солнечный». Однако наступление союзных сил на этом участке продолжается.«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», — кратко констатировал Приходько.Позже он рассказал, что мирная жительница, пострадавшая в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских войск, скончалась от полученных ран.«С прискорбием сообщаю, что мирная жительница Зайцево, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по улице Загорского, 1, скончалась от полученных ранений. Пусть Господь упокоит душу умершей. Светлая и вечная память», — написал Приходько в своем Telegram.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Обстрелы Донецка и МакеевкиУкраинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии «натовского» калибра, выпустив 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:40 (совпадает с мск) — нп. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. 13:45 — нп. Орловка — нп. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также в 11:45 был зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.Представительством был зафиксирован обстрел Горловки. В 12:30 украинские войска выпустили по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о повреждении здания детского сада в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).В среду огнем ВСУ было также повреждено здание школы-интерната в Петровском районе Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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https://ukraina.ru/20220809/1037457518.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, всу, днр, лнр, обстрелы, бои, украина, россия