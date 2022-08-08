https://ukraina.ru/20220808/1037410797.html

Военный эксперт Рожин обнародовал украинский план удара по Крымскому мосту

Военный эксперт Рожин обнародовал украинский план удара по Крымскому мосту - 08.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Рожин обнародовал украинский план удара по Крымскому мосту

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал возможный сценарий атаки на Крымский мост со стороны моря. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале Colonelcassad 8 августа

2022-08-08T14:30

2022-08-08T14:30

2022-08-08T14:30

новости

крымский мост

украина

удар

атака

зерно

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Сценарий удара по Крымскому мосту обсуждается украинским руководством, сообщил Рожин, ссылаясь на источники в Очакове и Черноморске. Предполагается, что пусковую установку противокорабельных или крылатых ракет разместят на украинском торговом судне вместе с зерном. В нужный момент ночью судно подойдет к мосту поближе, совершит пуск по целеуказанию самолетов-разведчиков НАТО. Затем артиллерийский расчет уйдет на моторной лодке, а судно – в пункт назначения.После операции пусковую установку снимут и переправят на одну из баз НАТО в Грузии, предположил эксперт. Возможно, что контейнер с орудием установят на судно на территории Турции.Такой удар, считает эксперт, не нанесет критические повреждения Крымскому мосту, но нацелен на "медийный эффект попадания по важному объекту в обход средств ПВО ожидающих ударов с Запорожского направления".Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов.

https://ukraina.ru/20220616/1034166092.html

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2022

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новости, крымский мост, украина, удар, атака, зерно