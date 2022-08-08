Военный эксперт Рожин обнародовал украинский план удара по Крымскому мосту
© Инфоцентр "Крымский мост" / Перейти в фотобанкФарватерный участок Крымского моста обезопасили от столкновения с судами
© Инфоцентр "Крымский мост"
Военный эксперт Борис Рожин опубликовал возможный сценарий атаки на Крымский мост со стороны моря. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале Colonelcassad 8 августа
Сценарий удара по Крымскому мосту обсуждается украинским руководством, сообщил Рожин, ссылаясь на источники в Очакове и Черноморске. Предполагается, что пусковую установку противокорабельных или крылатых ракет разместят на украинском торговом судне вместе с зерном. В нужный момент ночью судно подойдет к мосту поближе, совершит пуск по целеуказанию самолетов-разведчиков НАТО. Затем артиллерийский расчет уйдет на моторной лодке, а судно – в пункт назначения.
Украинское судно (возможно под флагом 3-й страны) выходящее из Одессы проходит через Босфор, разгружается в рамках зерновой сделки, а затем в одном из европейских портов (например, на Кипре в Лимассоле с британской базы ВВС в Акротири, где есть большой аэродром для доставки подобного груза) осуществляет загрузку контейнера или пусковой ракетной установки (в качестве альтернативы могут рассматривать катера со взрывчаткой или БПЛА) и команды исполнителей, скорее всего офицеров НАТО. Далее корабль возвращается в Черное море с условным грузом на Трабзон или Батуми, не подвергаясь проверке по зерновой сделке
После операции пусковую установку снимут и переправят на одну из баз НАТО в Грузии, предположил эксперт. Возможно, что контейнер с орудием установят на судно на территории Турции.
Такой удар, считает эксперт, не нанесет критические повреждения Крымскому мосту, но нацелен на "медийный эффект попадания по важному объекту в обход средств ПВО ожидающих ударов с Запорожского направления".
Удар по Крымскому мосту, который давно обещает украинская сторона – событие, скорее, из разряда фантастики, однако и к этому варианту нужно быть готовыми. И Россия готова, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов.
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