Арестович заявил, что России нужны не восточные области Украины
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Арестович заявил, что России нужны не восточные области Украины
Арестович заявил, что России нужны не восточные области Украины
Арестович заявил, что России нужны не восточные области Украины
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович дал свою оценку происходящему в стране, заявив, что "настоящие" события начнутся совсем скоро. Об этом 4 августа написал Telegram-канал Украина.ру
2022-08-04T11:51
2022-08-04T11:51
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Советник добавил, что сейчас затишье перед бурей, а "настоящие события начнутся в течение примерно недели", и происходить они будут на юге Украины.
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новости, украина, арестович, россия, telegram

Арестович заявил, что России нужны не восточные области Украины

11:51 04.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович дал свою оценку происходящему в стране, заявив, что "настоящие" события начнутся совсем скоро. Об этом 4 августа написал Telegram-канал Украина.ру

"Задача всех наступлений на Донецком и Луганском направлении заставить нас перебросить туда резервы, чтобы мы не перебрасывали их на направление истинной опасности, где планируется крупное наступление", - цитирует канал Арестовича.

Советник добавил, что сейчас затишье перед бурей, а "настоящие события начнутся в течение примерно недели", и происходить они будут на юге Украины.
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"Подтверждение, что он мертв?": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию во время совещания по видеосвязи с представителями Белого дома. Соответствующее видео 4 августа появилось в Twitter
 
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