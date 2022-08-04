Арестович заявил, что России нужны не восточные области Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович дал свою оценку происходящему в стране, заявив, что "настоящие" события начнутся совсем скоро. Об этом 4 августа написал Telegram-канал Украина.ру
"Задача всех наступлений на Донецком и Луганском направлении заставить нас перебросить туда резервы, чтобы мы не перебрасывали их на направление истинной опасности, где планируется крупное наступление", - цитирует канал Арестовича.
Советник добавил, что сейчас затишье перед бурей, а "настоящие события начнутся в течение примерно недели", и происходить они будут на юге Украины.