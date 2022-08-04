https://ukraina.ru/20220804/1037282328.html

Арестович заявил, что России нужны не восточные области Украины

Арестович заявил, что России нужны не восточные области Украины

Арестович заявил, что России нужны не восточные области Украины

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович дал свою оценку происходящему в стране, заявив, что "настоящие" события начнутся совсем скоро. Об этом 4 августа написал Telegram-канал Украина.ру

2022-08-04T11:51

2022-08-04T11:51

2022-08-04T11:51

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Советник добавил, что сейчас затишье перед бурей, а "настоящие события начнутся в течение примерно недели", и происходить они будут на юге Украины.

https://ukraina.ru/20220804/1037280067.html

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новости, украина, арестович, россия, telegram