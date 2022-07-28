https://ukraina.ru/20220728/1036946624.html

Украинские бойцы воюют за земли корпораций США — депутат

Украинские бойцы воюют за земли корпораций США — депутат - 28.07.2022 Украина.ру

Украинские бойцы воюют за земли корпораций США — депутат

Украинская армия сегодня воюет за интересы американских транснациональных корпораций, скупивших наиболее плодородные земли на Украине. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передало 27 июля РИА Новости

2022-07-28T08:43

2022-07-28T08:43

2022-07-28T09:22

новости

сша

украина

земля

транснациональные корпорации

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101896/81/1018968167_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_768f49201b83f12b346e53b2966843c1.jpg.webp

"Украинская армия сегодня воюет за земли американских транснациональных огромных корпораций, скупивших наиболее плодородные южные земли на Украине. Сегодня именно они заставляют умирать украинцев за купленные ими земли", - сказал Шеремет.По его словам, продажа земли на Украине была пролоббирована Владимиром Зеленским.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, земля, транснациональные корпорации, владимир зеленский