Украинские бойцы воюют за земли корпораций США — депутат - 28.07.2022 Украина.ру
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Украинские бойцы воюют за земли корпораций США — депутат
Украинские бойцы воюют за земли корпораций США — депутат - 28.07.2022 Украина.ру
Украинские бойцы воюют за земли корпораций США — депутат
Украинская армия сегодня воюет за интересы американских транснациональных корпораций, скупивших наиболее плодородные земли на Украине. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передало 27 июля РИА Новости
2022-07-28T08:43
2022-07-28T09:22
новости
сша
украина
земля
транснациональные корпорации
владимир зеленский
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"Украинская армия сегодня воюет за земли американских транснациональных огромных корпораций, скупивших наиболее плодородные южные земли на Украине. Сегодня именно они заставляют умирать украинцев за купленные ими земли", - сказал Шеремет.По его словам, продажа земли на Украине была пролоббирована Владимиром Зеленским.
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новости, сша, украина, земля, транснациональные корпорации, владимир зеленский

Украинские бойцы воюют за земли корпораций США — депутат

08:43 28.07.2022 (обновлено: 09:22 28.07.2022)
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкДемонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Станислав Савельев
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Украинская армия сегодня воюет за интересы американских транснациональных корпораций, скупивших наиболее плодородные земли на Украине. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передало 27 июля РИА Новости
"Украинская армия сегодня воюет за земли американских транснациональных огромных корпораций, скупивших наиболее плодородные южные земли на Украине. Сегодня именно они заставляют умирать украинцев за купленные ими земли", - сказал Шеремет.
По его словам, продажа земли на Украине была пролоббирована Владимиром Зеленским.

"Об этом гражданам Украины не говорят. Они по наивности своей не понимают, что уже фактически живут на американской земле. Пора уже украинскому народу прозреть", - сказал депутат.

 
НовостиСШАУкраиназемлятранснациональные корпорацииВладимир Зеленский
 
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