https://ukraina.ru/20220723/1036766016.html
Матвейчев: не найдется ни одной нации, которая не пнет потрепанного американского орла
Матвейчев: не найдется ни одной нации, которая не пнет потрепанного американского орла - 23.07.2022 Украина.ру
Матвейчев: не найдется ни одной нации, которая не пнет потрепанного американского орла
Мир начинает понимать, что США близки к финалу. Это уже демонстрируют, например, арабские страны, а Китай и вовсе троллит Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев
2022-07-23T06:15
2022-07-23T06:15
2022-07-23T06:15
новости
депутат
олег матвейчев
америка
сша
китай
саудовская аравия
вашингтон
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По его словам, если раньше китайская дипломатия, которая раньше работала крайне завуалированно, то теперь в стране восходящего солнца откровенно троллят Вашингтон. Например, министр иностранных дел КНР размещает в интернете снимки, на которых обозначены американские военные базы по всему миру, и спрашивает: кто угроза миру? А еще откровенно смеется над американским лидером.Арабские страны, в частности речь о Саудовской Аравии, добавил депутат, свое понимание ситуации демонстрируют, что называется, с порога: президента РФ Владимира Путина встречают со всеми почестями на арабских скакунах, а его американского коллегу Джо Байдена заставляют бегать за собой, а потом просто не будет трубки.
https://ukraina.ru/20220721/1036731973.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, депутат, олег матвейчев, америка, сша, китай, саудовская аравия, вашингтон
Матвейчев: не найдется ни одной нации, которая не пнет потрепанного американского орла
Мир начинает понимать, что США близки к финалу. Это уже демонстрируют, например, арабские страны, а Китай и вовсе троллит Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев
По его словам, если раньше китайская дипломатия, которая раньше работала крайне завуалированно, то теперь в стране восходящего солнца откровенно троллят Вашингтон. Например, министр иностранных дел КНР размещает в интернете снимки, на которых обозначены американские военные базы по всему миру, и спрашивает: кто угроза миру? А еще откровенно смеется над американским лидером.
Арабские страны, в частности речь о Саудовской Аравии, добавил депутат, свое понимание ситуации демонстрируют, что называется, с порога: президента РФ Владимира Путина встречают со всеми почестями на арабских скакунах, а его американского коллегу Джо Байдена заставляют бегать за собой, а потом просто не будет трубки.
"Когда будет ясно, что Акела совсем промахнулся, что Акела издыхает, вот тогда не найдется ни одной нации на Земле, которая этого мертвого льва или орла потрепанного американского не придет пнуть. Потому что ненависть огромна. Сейчас они побаиваются, но американской судьбе, Америке - я не завидую", - резюмировал Матвейчев.