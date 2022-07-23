https://ukraina.ru/20220723/1036766016.html

Матвейчев: не найдется ни одной нации, которая не пнет потрепанного американского орла

Матвейчев: не найдется ни одной нации, которая не пнет потрепанного американского орла - 23.07.2022 Украина.ру

Матвейчев: не найдется ни одной нации, которая не пнет потрепанного американского орла

Мир начинает понимать, что США близки к финалу. Это уже демонстрируют, например, арабские страны, а Китай и вовсе троллит Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев

2022-07-23T06:15

2022-07-23T06:15

2022-07-23T06:15

новости

депутат

олег матвейчев

америка

сша

китай

саудовская аравия

вашингтон

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По его словам, если раньше китайская дипломатия, которая раньше работала крайне завуалированно, то теперь в стране восходящего солнца откровенно троллят Вашингтон. Например, министр иностранных дел КНР размещает в интернете снимки, на которых обозначены американские военные базы по всему миру, и спрашивает: кто угроза миру? А еще откровенно смеется над американским лидером.Арабские страны, в частности речь о Саудовской Аравии, добавил депутат, свое понимание ситуации демонстрируют, что называется, с порога: президента РФ Владимира Путина встречают со всеми почестями на арабских скакунах, а его американского коллегу Джо Байдена заставляют бегать за собой, а потом просто не будет трубки.

https://ukraina.ru/20220721/1036731973.html

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новости, депутат, олег матвейчев, америка, сша, китай, саудовская аравия, вашингтон