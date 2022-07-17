https://ukraina.ru/20220717/1036503657.html

Это печально для ВСУ. Военный эксперт о том, куда протекли российские войска в Донбассе

Это печально для ВСУ. Военный эксперт о том, куда протекли российские войска в Донбассе - 17.07.2022 Украина.ру

Это печально для ВСУ. Военный эксперт о том, куда протекли российские войска в Донбассе

Атакующие действия российских войск в Северске сопровождаются наступлением на Славянск. Наше медленное, но неотвратимое протекание вперед, происходит со стороны Харькова. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T09:12

2022-07-17T09:12

2022-07-17T09:12

россия

всу

донбасс

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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из Северска. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами.Продвижение в Славянске существенное, потому что с некоторых позиций город уже виден в бинокли, и для ВСУ это печально, потому что Славянск — Краматорск вражеская пропаганда называет "огненным рубежом, дальше которого никто не пустит Россию, и ДНР, и ЛНР", указал эксперт."Следовательно, главкому ВСУ Залужному нужно сохранить людей, потому что иначе просто некому будет засесть в казематы. А людей становится все меньше. Вы можете создать любые укрепрайоны, но кто-то должен там находится. А желающих нести службу на Украине все меньше. Тем более нужно, чтоб на тербаты и новобранцев приходился какой-то костяк из старых военнослужащих, а их либо уничтожают, либо берегут для других нужд", - отметил Артамонов.Что касается установления контроля над Артемовском, то в этой связи важное значение имеет зачистка Кодемы, потому что это позволит выровнять линию и не оставить очагов сопротивления у нас в тылу перед решительным броском на Славянск, добавил специалист.А после Северска и Славянска нам предстоит брать Краматорск. Мы тогда завершим вторую часть кампании. Первая часть была завершена с полным освобождением Луганской области, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, всу, донбасс