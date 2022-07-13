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Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом»

Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом» - 13.07.2022 Украина.ру

Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом»

Власти Северодонецка отрапортовали, что в ходе боевых действий завод «Азот» получил некритичные повреждения и через месяц – когда будет восстановлено энергоснабжение предприятия – можно будет приступить к его перезапуску

2022-07-13T09:50

2022-07-13T09:50

2022-07-13T11:51

эксклюзив

мнения

северодонецк

"азот"

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Несмотря на общую неопределённость мирового рынка удобрений, на него будут оказывать влияние несколько факторов.Во-первых, растущее население Земли: уже к ноябрю оно преодолеет отметку в 8 млрд человек. А это значит — растет и потребление продуктов, для выращивания которых нужны удобрения.Во-вторых, продолжающийся разгон инфляции в недружественных странах, что может разогнать цены на продовольствие в мире вдвое к 2030 году.В-третьих, рекордные цены на газ, которые, как уверяет издание Bloomberg, продолжат расти в Европе вплоть до 2024 года.Последний фактор особенно важен: от 70 до 80% себестоимости азотных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра) формирует природный газ, без которого невозможно получение удобрений из атмосферного воздуха посредством процесса Габера-Боша. А удобрений необходимо будет ещё больше, чем сейчас.Однако с ценой на газ даже в районе 1000 долларов за кубометр, европейская химическая промышленность испытывает проблемы с рентабельностью производства. Цены на азотные удобрения в ЕС на 90% коррелируют с ценами на природный газ на хабе TTF. В свою очередь, стоимость продуктов питания на 75% зависит от стоимости удобрений.На пять крупнейших производителей аммиака — Китай, Европейский союз, США, Индию и Россию — приходится около 2/3 мирового производства азотных удобрений. Из них хуже всего с ресурсной базой — дешёвым газом — обстоит дело в ЕС: только норвежская Yara (второй в мире производитель аммиака) уже снизила выпуск удобрений на 40%. Схожие проблемы и в США, откуда СПГ идёт в ЕС, а не химические заводы, из-за чего цены на удобрения в США стали рекордными с 2008 года. В КНР к маю удобрения подорожали на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сказывается дорогой газ. Ничуть не лучше ситуация в Индии: она импортирует 25% мочевины, 90% фосфатов и 100% калия.В общем, из пятёрки ведущих производителей аммиака на коне только Россия, которая в 2015 году контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20% — комплексных минеральных удобрений и 13% — азотных.А теперь вернёмся к Украине, «Азоту» и пока что простаивающему горловскому «Стиролу». Переживаемый Евросоюзом спад производства удобрений, Украина уже давно прошла: если в 2011 году на долю импорта в продажах удобрений приходилось менее 30%, то в 2017 году — более 70%. Сказался целый комплекс факторов: дорогой газ, потеря контроля над горловским «Стиролом», а также «война» между Дмитрием Фирташем (контролирует большую часть производства азотных удобрений) и постмайданной властью, которая била по олигарху, а заодно экономила вечно дефицитный газ для прохождения отопительного сезона.Как итог — к началу СВО из предприятий Фирташа — контролировали 3% мирового рынка азотных удобрений — на 100% был загружен лишь черкасский «Азот». Производственные мощности предприятий не задействованы даже наполовину.С началом СВО всё стало ещё хуже: производство удобрений рухнуло в 5 раз, импорт сократился в 6 раз, а посевная 2022-2023 гг. пройдёт в условиях дефицита удобрений. Сами же аграрии смогут приобрести только треть от необходимых им удобрений из-за прекращения поставок из РБ и ЕС, а также роста цен на 35%.Итак, что же всё это означает?Во-первых, производство удобрений падает во всех странах-импортёрах природного газа. Чем дольше цены на газ будут держаться за пределами отметки в тысячу долларов, тем скорее страны-производители станут странами-импортёрами.Во-вторых, общая мировая потребность в удобрениях будет лишь увеличиваться, заодно начнёт сказываться отложенный спрос — дефицит удобрений в ЕС к началу СВО составлял 7 млн тонн, а в Африке и Украине ещё по 2 млн тонн, — который нужно будет удовлетворять.В-третьих, ЕС в рамках снижения энергетической зависимости от России и декарбонизации планирует нарастить производство биоэтанола, для выпуска которого нужны всё те же удобрения — без них кукуруза не растёт.Следовательно, при условии поставок российского газа по внутренним ценам, ситуация, когда северодонецкий «Азот» не работал шесть лет подряд — с 2014 по 2020 г. — будет немыслимой. Россия при этом получит:1. Рост своей доли на мировом рынке удобрений.2. Увеличение внутреннего потребления природного газа — он станет сырьём для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.3. Снизит расходы на дотации ЛНР и ДНР, повысив их финансовую самодостаточность.4. Увеличит урожайность сельского хозяйства освобождённых территорий, на котором негативно сказывалось дороговизна удобрений — только в 2018 году из-за их недостатка было недополучено урожая на 1,5 млрд долларов.При этом рынки сбыта для азотных удобрений найдутся всегда: как минимум можно будет постепенно вернуть себе украинский рынок, откуда российских производителей удобрений изгнали в 2019 году с помощью эмбарго. Это уже само по себе станет чувствительным ударом по европейским производителям удобрений, например Польше, Литве и Германии.

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Иван Лизан

Иван Лизан

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан

эксклюзив, мнения, северодонецк, "азот"