Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом» - 13.07.2022 Украина.ру
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Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом»
Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом» - 13.07.2022 Украина.ру
Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом»
Власти Северодонецка отрапортовали, что в ходе боевых действий завод «Азот» получил некритичные повреждения и через месяц – когда будет восстановлено энергоснабжение предприятия – можно будет приступить к его перезапуску
2022-07-13T09:50
2022-07-13T11:51
эксклюзив
мнения
северодонецк
"азот"
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Несмотря на общую неопределённость мирового рынка удобрений, на него будут оказывать влияние несколько факторов.Во-первых, растущее население Земли: уже к ноябрю оно преодолеет отметку в 8 млрд человек. А это значит — растет и потребление продуктов, для выращивания которых нужны удобрения.Во-вторых, продолжающийся разгон инфляции в недружественных странах, что может разогнать цены на продовольствие в мире вдвое к 2030 году.В-третьих, рекордные цены на газ, которые, как уверяет издание Bloomberg, продолжат расти в Европе вплоть до 2024 года.Последний фактор особенно важен: от 70 до 80% себестоимости азотных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра) формирует природный газ, без которого невозможно получение удобрений из атмосферного воздуха посредством процесса Габера-Боша. А удобрений необходимо будет ещё больше, чем сейчас.Однако с ценой на газ даже в районе 1000 долларов за кубометр, европейская химическая промышленность испытывает проблемы с рентабельностью производства. Цены на азотные удобрения в ЕС на 90% коррелируют с ценами на природный газ на хабе TTF. В свою очередь, стоимость продуктов питания на 75% зависит от стоимости удобрений.На пять крупнейших производителей аммиака — Китай, Европейский союз, США, Индию и Россию — приходится около 2/3 мирового производства азотных удобрений. Из них хуже всего с ресурсной базой — дешёвым газом — обстоит дело в ЕС: только норвежская Yara (второй в мире производитель аммиака) уже снизила выпуск удобрений на 40%. Схожие проблемы и в США, откуда СПГ идёт в ЕС, а не химические заводы, из-за чего цены на удобрения в США стали рекордными с 2008 года. В КНР к маю удобрения подорожали на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сказывается дорогой газ. Ничуть не лучше ситуация в Индии: она импортирует 25% мочевины, 90% фосфатов и 100% калия.В общем, из пятёрки ведущих производителей аммиака на коне только Россия, которая в 2015 году контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20% — комплексных минеральных удобрений и 13% — азотных.А теперь вернёмся к Украине, «Азоту» и пока что простаивающему горловскому «Стиролу». Переживаемый Евросоюзом спад производства удобрений, Украина уже давно прошла: если в 2011 году на долю импорта в продажах удобрений приходилось менее 30%, то в 2017 году — более 70%. Сказался целый комплекс факторов: дорогой газ, потеря контроля над горловским «Стиролом», а также «война» между Дмитрием Фирташем (контролирует большую часть производства азотных удобрений) и постмайданной властью, которая била по олигарху, а заодно экономила вечно дефицитный газ для прохождения отопительного сезона.Как итог — к началу СВО из предприятий Фирташа — контролировали 3% мирового рынка азотных удобрений — на 100% был загружен лишь черкасский «Азот». Производственные мощности предприятий не задействованы даже наполовину.С началом СВО всё стало ещё хуже: производство удобрений рухнуло в 5 раз, импорт сократился в 6 раз, а посевная 2022-2023 гг. пройдёт в условиях дефицита удобрений. Сами же аграрии смогут приобрести только треть от необходимых им удобрений из-за прекращения поставок из РБ и ЕС, а также роста цен на 35%.Итак, что же всё это означает?Во-первых, производство удобрений падает во всех странах-импортёрах природного газа. Чем дольше цены на газ будут держаться за пределами отметки в тысячу долларов, тем скорее страны-производители станут странами-импортёрами.Во-вторых, общая мировая потребность в удобрениях будет лишь увеличиваться, заодно начнёт сказываться отложенный спрос — дефицит удобрений в ЕС к началу СВО составлял 7 млн тонн, а в Африке и Украине ещё по 2 млн тонн, — который нужно будет удовлетворять.В-третьих, ЕС в рамках снижения энергетической зависимости от России и декарбонизации планирует нарастить производство биоэтанола, для выпуска которого нужны всё те же удобрения — без них кукуруза не растёт.Следовательно, при условии поставок российского газа по внутренним ценам, ситуация, когда северодонецкий «Азот» не работал шесть лет подряд — с 2014 по 2020 г. — будет немыслимой. Россия при этом получит:1. Рост своей доли на мировом рынке удобрений.2. Увеличение внутреннего потребления природного газа — он станет сырьём для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.3. Снизит расходы на дотации ЛНР и ДНР, повысив их финансовую самодостаточность.4. Увеличит урожайность сельского хозяйства освобождённых территорий, на котором негативно сказывалось дороговизна удобрений — только в 2018 году из-за их недостатка было недополучено урожая на 1,5 млрд долларов.При этом рынки сбыта для азотных удобрений найдутся всегда: как минимум можно будет постепенно вернуть себе украинский рынок, откуда российских производителей удобрений изгнали в 2019 году с помощью эмбарго. Это уже само по себе станет чувствительным ударом по европейским производителям удобрений, например Польше, Литве и Германии.
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Иван Лизан
Иван Лизан
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, мнения, северодонецк, "азот"

Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом»

09:50 13.07.2022 (обновлено: 11:51 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке
Эвакуация гражданских лиц с завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Максим Захаров
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Иван Лизан
журналист
Все материалы
Власти Северодонецка отрапортовали, что в ходе боевых действий завод «Азот» получил некритичные повреждения и через месяц – когда будет восстановлено энергоснабжение предприятия – можно будет приступить к его перезапуску
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Несмотря на общую неопределённость мирового рынка удобрений, на него будут оказывать влияние несколько факторов.
Во-первых, растущее население Земли: уже к ноябрю оно преодолеет отметку в 8 млрд человек. А это значит — растет и потребление продуктов, для выращивания которых нужны удобрения.
Во-вторых, продолжающийся разгон инфляции в недружественных странах, что может разогнать цены на продовольствие в мире вдвое к 2030 году.
В-третьих, рекордные цены на газ, которые, как уверяет издание Bloomberg, продолжат расти в Европе вплоть до 2024 года.
Последний фактор особенно важен: от 70 до 80% себестоимости азотных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра) формирует природный газ, без которого невозможно получение удобрений из атмосферного воздуха посредством процесса Габера-Боша. А удобрений необходимо будет ещё больше, чем сейчас.
Вид на комбинат Азовсталь из акватории мариупольского порта - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 12:47
Заводы и не только: СВО и материальные вопросыМы в основном сосредотачиваемся на исторических, моральных и социальных аспектах интеграции новых территорий в состав России. Но нельзя забывать, что Россия — страна с рыночной экономикой и развитыми институтами частной собственности. А значит, интересы крупного национального капитала должны быть учтены
Однако с ценой на газ даже в районе 1000 долларов за кубометр, европейская химическая промышленность испытывает проблемы с рентабельностью производства. Цены на азотные удобрения в ЕС на 90% коррелируют с ценами на природный газ на хабе TTF. В свою очередь, стоимость продуктов питания на 75% зависит от стоимости удобрений.
На пять крупнейших производителей аммиака — Китай, Европейский союз, США, Индию и Россию — приходится около 2/3 мирового производства азотных удобрений. Из них хуже всего с ресурсной базой — дешёвым газом — обстоит дело в ЕС: только норвежская Yara (второй в мире производитель аммиака) уже снизила выпуск удобрений на 40%. Схожие проблемы и в США, откуда СПГ идёт в ЕС, а не химические заводы, из-за чего цены на удобрения в США стали рекордными с 2008 года. В КНР к маю удобрения подорожали на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сказывается дорогой газ. Ничуть не лучше ситуация в Индии: она импортирует 25% мочевины, 90% фосфатов и 100% калия.
В общем, из пятёрки ведущих производителей аммиака на коне только Россия, которая в 2015 году контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20% — комплексных минеральных удобрений и 13% — азотных.
А теперь вернёмся к Украине, «Азоту» и пока что простаивающему горловскому «Стиролу». Переживаемый Евросоюзом спад производства удобрений, Украина уже давно прошла: если в 2011 году на долю импорта в продажах удобрений приходилось менее 30%, то в 2017 году — более 70%. Сказался целый комплекс факторов: дорогой газ, потеря контроля над горловским «Стиролом», а также «война» между Дмитрием Фирташем (контролирует большую часть производства азотных удобрений) и постмайданной властью, которая била по олигарху, а заодно экономила вечно дефицитный газ для прохождения отопительного сезона.
Как итог — к началу СВО из предприятий Фирташа — контролировали 3% мирового рынка азотных удобрений — на 100% был загружен лишь черкасский «Азот». Производственные мощности предприятий не задействованы даже наполовину.
С началом СВО всё стало ещё хуже: производство удобрений рухнуло в 5 раз, импорт сократился в 6 раз, а посевная 2022-2023 гг. пройдёт в условиях дефицита удобрений. Сами же аграрии смогут приобрести только треть от необходимых им удобрений из-за прекращения поставок из РБ и ЕС, а также роста цен на 35%.
Итак, что же всё это означает?
Во-первых, производство удобрений падает во всех странах-импортёрах природного газа. Чем дольше цены на газ будут держаться за пределами отметки в тысячу долларов, тем скорее страны-производители станут странами-импортёрами.
Во-вторых, общая мировая потребность в удобрениях будет лишь увеличиваться, заодно начнёт сказываться отложенный спрос — дефицит удобрений в ЕС к началу СВО составлял 7 млн тонн, а в Африке и Украине ещё по 2 млн тонн, — который нужно будет удовлетворять.
В-третьих, ЕС в рамках снижения энергетической зависимости от России и декарбонизации планирует нарастить производство биоэтанола, для выпуска которого нужны всё те же удобрения — без них кукуруза не растёт.
Вид на комбинат Азовсталь из акватории мариупольского порта - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 08:13
«Азовсталь»: есть ли жизнь после «Азова»?Судьба крупнейшего комбината «Азовсталь» пока ещё окончательно не решена, но главные заявления сделаны – скорее всего, комбинат восстанавливать не будут. Слишком серьёзные разрушения были причинены предприятию в результате штурма, и слишком много вреда он приносил городу. Какое же будущее ждёт последнюю базу террористического полка «Азов»?
Следовательно, при условии поставок российского газа по внутренним ценам, ситуация, когда северодонецкий «Азот» не работал шесть лет подряд — с 2014 по 2020 г. — будет немыслимой. Россия при этом получит:
1. Рост своей доли на мировом рынке удобрений.
2. Увеличение внутреннего потребления природного газа — он станет сырьём для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
3. Снизит расходы на дотации ЛНР и ДНР, повысив их финансовую самодостаточность.
4. Увеличит урожайность сельского хозяйства освобождённых территорий, на котором негативно сказывалось дороговизна удобрений — только в 2018 году из-за их недостатка было недополучено урожая на 1,5 млрд долларов.
При этом рынки сбыта для азотных удобрений найдутся всегда: как минимум можно будет постепенно вернуть себе украинский рынок, откуда российских производителей удобрений изгнали в 2019 году с помощью эмбарго. Это уже само по себе станет чувствительным ударом по европейским производителям удобрений, например Польше, Литве и Германии.
 
ЭксклюзивМненияСеверодонецк"Азот"
 
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