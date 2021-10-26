Холодные батареи в квартирах украинских граждан и щедрое обещание президента Зеленского поделиться газом с молдавскими соседями - это две сюжетные линии политического сериала осеннего сезона на Украине в эти дни. Что пишут по этому поводу эксперты и простые граждане у себя в соцсетях - в материале Украина.ру

Энергетический кризис собственный перекрывают новостями о европейских проблемах. Как будет развиваться тема газовой стабильности, прогнозировали эксперты, а политики призывали ввести режим ЧП по примеру той же Молдовы.

Политический эксперт Валерий Песецкий считает верхом глупости в условиях собственной катастрофы с энергоресурсами делиться запасами с соседом: «Последнее СНБО принял сногсшибательное решение: начать снабжать газом Молдову. В долг. То есть — подарить. Потому как причиной отказа Газпрома качать голубое топливо молдаванам является хроническая задолженность Кишинева по платежам. Которая уже достигли астрономической для этого небольшого государства суммы в 700 млн. долларов. Более того Молдова, отказываясь по факту платить Москве уговаривает Газпром, на тех же условиях — в долг, продолжить качать газ. Естественно последний отказывается. И тут на сцене появляется "сердобольный" Киев, который своим решением перебивает требование Газпрома провести расчет и готов одолжить газ из своих запасов Молдове, чтобы та пережила кризис в отношениях с Газпромом. Вполне очевидно, что неплатежеспособная Молдова свои отношения с Газпромом перенесет и на отношения с Нафтогазом. То есть газ брать будет, а платить — фиг. При этом проблема с Газпромом тоже не рассосется. Последний, вероятно пойдет с иском в суд и будет все равно взымать долг с молдаван.

На цену поставок украинский жест доброй воли тоже никак не повлияет. Газ в цене и дефиците, кто ж будет демпинговать? При отсутствии нужных объемов для собственного потребления Украина точно не конкурент Газпрому, чтобы освоить молдавский рынок вместо него. И наконец вишенка на торте. В условиях, когда газа в хранилищах не хватает, чтобы безопасно пройти собственный отопительный сезон, когда бюджетники не тянут оплату по новым ценникам на газ и потому будут либо мерзнуть либо закрываться, когда промпроизводство на грани остановки и потребителя ожидает тотальный рост цен из-за роста стоимости голубого топлива брать на свой баланс обеспечение соседки-банкрота — вверх политического идиотизма. А почему тогда не отпускать газ в долг своим бюджетникам или украинцам? Чем они хуже молдаван? Я уж молчу за то, чтобы финансово покрыть поставки Кишиневу Киев будет наверняка выпускать дополнительные ОВГЗ и привлекать валюту под сумасбродные проценты, чтобы закрыть неплатежеспособность Молдовы по поставленному украинскому газу. И весь это банкет будет оплачивать из своего кармана нищающий на глазах украинский налогоплательщик!

Все ради того, чтобы насолить Москве? Позлить Кремль за счет такой дорогой и нужной самим "игрушке" как газ? Так может сразу на себя взять и весь долг Кишинева перед Москвой? Ну если Киев готов оплачивать за свой счет будущие долги Молдовы за поставки украинского газа, то почему не оплатить и уже накопленные? Гулять — так гулять! Лишим Газпром удовольствия судиться с Кишиневом. Будем иметь это удовольствие сами. Самое печальное будет в том, что когда Киев уткнется с Кишиневом в тот же тупик финансовых отношений, что ныне уперся Газпром, то выбор будет прост: либо продолжать на шару снабжать соседей своим газом, либо портить отношения. Идти на скандал и обострение. Так зачем же самим себе создавать на ровном месте две проблемы: долг, который никто не погасит, потому как нечем и ухудшение межгосударственных отношений, когда шару поставок придется остановить?»



Народный депутат Олег Волошин удивлен позицией Запада, который винит в кризисе на рынке газа Россию и у нее же просит помощи. Такой же нелепой выглядит и помощь Украины Молдове: «Всегда нравился бессовестный цинизм Запада. Вот CNN размещает очередной материал о том, как западные страны проспали резкое усиление России. Там есть такой чудный пассаж об энергетическом кризисе: «В то время как Россия выполняет свои существующие обязательства по поставкам в европейские страны, аналитики говорят, что она могла бы увеличить экспорт, чтобы обеспечить рост запасов в хранилищах накануне, вероятно, очень холодной зимы, что снизит затраты и успокоит нервы. Но в Москве спрашивают: почему мы должны это делать?»

Действительно, возмутительно. Только у нецивилизованных, склонных к диктатурам народов в голове возникает такой вопрос. Европейские народы ведь все эти годы бескорыстно делали все, чтоб помочь России. Даже с большей охотой, чем превращали Украину в новую Норвегию, которая теперь от избытка всего делится газом с Молдовой.

А если серьезно, то при оценке положения России относительно ЕС и, особенно, нашей власти вспоминается легендарная фраза героя Клинта Иствуда из вестерна «Хороший, плохой, злой»: «Есть два типа людей на свете: те, у кого заряжен пистолет, и те, кто копают. Ты — копаешь». И зима близко».



Народный депутат Юлия Тимошенко тем временем обратила внимание, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация: «На украинском рынке энергоносителей сложилась катастрофическая ситуация. Для защиты промышленности и экономики Украины в целом нужны срочные неотложные действия». Это цитата из экстренного обращения Федерации работодателей Украины к Верховной Раде и Кабинету министров. Пока власть делает вид, что проблемы не существует, сотни предприятий останавливают производство, не способны платить уже более 50 гривен за кубометр. Не лучше ситуация и с поставками газа для населения и бюджетных учреждений. Облгазы начинают выключать от газоснабжения целые населенные пункты. В такой ситуации Верховная Рада просто не имеет права бездействовать! «Батькивщина» требует немедленно принять постановление о введении чрезвычайного положения в энергетике и прописать в ней все необходимые для защиты людей и промышленности шаги!»



Политолог Кирилл Сазонов убежден, что Украина может стать настоящим игроком в энергетических войнах и доказать свою значимость, даже ценой благополучия собственных граждан: «Газовая двухходовочка Зеленского

Несколько слов про газовые новости, которые в последние дни ну очень будоражат неокрепшие умы. И неокрепшие умы не виноваты — политики и их помощники слишком вольно вертят реальностью, краешком касаясь фактов, выдавая предположения и слухи за реальность и трактуя ее по своему усмотрению. Этим заняты как отдельные индивиды, так и целые телеканалы. Так что для умных и адекватных — только факты. И отношение к ним. Дальше — ваше личное пространство в толковании и построении прогнозов.

По скидке 50% на транспортировку газа по украинской ГТС из Газпрома в Европу. Это не зрада. Это гениальный ход. Но запоздавший. По-перше, це не про весь объем. Газпром по контракту должен качать через ГТС определенный объем. Если не прокачает — все равно платит за все. Помните, как они нас держали за пункт контракта бери или плати? Я не буду напоминать, кто его подписал с украинской стороны. Но — теперь мы их держим. Они не прокачивают, но платят. А вот сверх того — о, украинская акция! 50% скидки на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ объем.

Это реально классные условия. И если жадность Газпрома или немецких олигархов победит — мы получим дополнительные объемы загрузки на нашу ГТС. Это очень важно по давлению и техническим моментам. И дополнительная прибыль — даже с такой скидкой. Именно поэтому я думаю, что Москва в убыток себе постарается убедить своих немецких партнеров отказаться. Ну, мы ничего не теряем. Согласились бы? Мы бы заработали денег. Отказ? У нас есть классный аргумент для споров в рамках ЕС и сотрудничестве с США про то, что все эти Северные потоки — не про бизнес и экономику. А про политику. Хотите поспорить, фрау Меркель? Вот жирное украинское предложение, которое вы и ваши российские друзья проигнорировали. Мы в любом случае в плюсах.

Эх, догадался бы кто-то разыграть такую карту на стадии обсуждения строительства Северного потока-2! В 2012, когда пошли разговоры. Или в 2015, когда подписывали проект, а нам врали про мощную европейскую коалицию в поддержку Украины против России. Я сейчас не буду говорить, кто врал — уже не исправить. Хоть врут и теперь. Но вариант неплох сейчас, а тогда был бы вообще отличный. Проехали, потеряли, выжмем максимум, что сможем.

Про газ в Молдову. Они реально чувствуют на горле пальцы Газпрома. Просят помочь. Мы всегда за, только сами не в лучшей ситуации. Программа собственной добычи за пять лет провалена. Запасы — не ахти. Но очень правильно было бы в этой ситуации помочь Молдове. За деньги. Или за обещание в феврале газом вернуть — о чем и договариваются. Если нам по силам — оно того стоит. 1 — если Кремль сломает Молдову мы завтра уже следующие в очереди. 2 — Украине очень здорово было бы показать всем — ЕС, США и Великобритании, что мы жесткий и непримиримый боец и реальный игрок тут и сейчас. А не попрошайка грантов и поддержки в обмен на право принимать решения. 3 — Мы же хотим, как Польша? Быть на региональном уровне ориентиром и диктовать правила игры? Это стоит денег.

Единственный вопрос — потянем ли мы цену наших амбиций? С одной стороны, нам Москва (не без поддержки Берлина — "антироссийская коалиция с 2015 года, ага") выкопала яму куда глубже, чем Кишиневу. И сможем ли мы выстоять эту зиму? Сможем 100%! Какой ценой — вот ключевой вопрос. И помогать другим в этой ситуации трудно. Но с другой стороны — Кишинев просит помочь в таких объемах, что вообще смешно на фоне украинских масштабов. Смешно.

Им для выхода из кризиса нужно столько газа, сколько мы вообще не считаем всерьез. Но, посмотрим. Главное — мы в игре. С серьезными ставками. Да, страшно. Да, мы вдруг имеем свое мнение и реальное противостояние. Но мы же этого хотели? Мы же не хотели быть сателлитами? Мы говорили с одной стороны "Геть вид Москвы" и с другой "нет внешнему управлению". Говорили? Ну, теперь нужно доказать свое право на самостоятельность не на словах. Зеленский молодец. Я поддерживаю. Я готов ходить дома в шубе и валенках, но доказать. Куме, сколько там той зимы?»



А вот директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик поделился новостью, как украинцы будут реагировать на энергетические игры властей и предрек начало бунтов: «ГАЗОВЫЕ бунты. НАЧАЛО "Кулик как буревестник" 25 октября сотни житомирян пришли в здание АО «Житомиргаз» протестовать против повышения в 2,5 раза тарифа на распределение газа. Сегодня в газовой компании должны были состояться общественные слушания, вместо житомирян встретили закрытыми дверями. Люди не стали ждать, пока к ним выйдет кто-то от «Житомиргаза» и выломали дверь. Возмущенная толпа вместе с депутатами, журналистами и активистами попал внутрь, где стояли охранники, где объяснили свои требования:) Кто мне говорил, что никаких бунтов осенью не будет?»

Политический эксперт Елена Маркосян написала об очередном провале украинской грандиозной операции по спасению соседей от коллапса: "

Итак, Молдова заключила с Польшей контракт на поставку газа… Вот мне интересно, нашим мальчикам с Банковой не надоело во все дырки затычкой быть? И тем мы помогаем, и этим, нас никто не просит, но мы впереди планеты всей со своей помощью прёмся до икоты. Страна в полной ж…, люди еле выживают, долги по коммуналке растут, а тут просто аттракционы невиданной щедрости. Один раздает бесплатно газ кому угодно, но только не пенсионерам, у которых пенсия вдвое-втрое ниже реального прожиточного минимума. А другой придурок, в ресторане у которого зразы продаются по 400 гривен порция, выходит к журналистам и рассказывает, что у нас в магазинах гречка по 12 гривен, сало по 50, а говядина по 20. Если его рестораны ДУСя продуктами обеспечивает, а коммуналка — 5% его депутатской зарплаты — это одно, но при чем тут Украина? Конечно, во всем, что происходит, вопросы денег не последние, но и не первые! Первые — это вопросы отсутствия в стране власти хозяйственной, бережливой, ответственной и достойной уважения. Власти, которая себя не утверждает, а создает поводы для уважения.

Чему сегодня Вавочка порадовался? Очередному траншу макроэкономической помощи? И что это за помощь? Кредит? Субсидия? А что подписали с МВФ на этот раз, чтобы получить этот транш?

Мне очень напоминает наша власть голодранцев, которые живут в трущобах на помойке, но обвешали себя атрибутами значимости и богатства, радуясь тому, что у них самый просторный сарай и нужник не возле топчана с тряпками.

Даже не сомневалась, что "революция достоинства" породит таких жалких и убогих "паханов", но реальность оказалась уродливее любых предчувствий на этот счет…