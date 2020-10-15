В четверг, 15 октября, в интернете появилось изображение «бюллетеня», в котором якобы содержатся 5 вопросов украинцам от президента Зеленского. Если верить утечкам, именно их глава государства намерен задать электорату во время местных выборов 25 октября

14 октября Зеленский лично огласил первый вопрос. Он звучал так: «Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?»

По замыслу режиссёров предполагалось выдавать каждый день по новому вопросу — как сериал. Сегодня вышел второй пункт соцопроса: «Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?»

Но сериала не получилось — кто-то слил весь опросник.

Следующими вопросами там значатся:

— Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

— Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях?

— Поддерживаете ли вы право Украины использовать гарантии безопасности, которые установлены Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Что о вопросах Зеленского думают украинские эксперты и лидеры мнений — читайте в нашем обзоре соцсетей.

Журналист Владислав Бовсуновский проанализировал всю пятерку вопросов:

«Я смотрю, что нужно в СМИ разъяснять суть каждого вопроса, чтобы потом не было больно.

1. Вопрос мертвый. В Украине нет коррупции в понимание мудрого нарида — все работающие схемы (от Ахметова и Фирташа до мелких поцов типа Крикунова) являются законными. Они пришли к власти, прописали их в нормативно-правовых документах и реализуют. Есть только бытовая коррупция, например, несешь благодарность врачу. Особо крупный размер это, согласно УК, 128 750 грн и выше. Но фишка в том, что дела ни по крупному размеру, ни по другому — вообще не расследуются. Можно даже расстрел вводить или отправку в космос — никакого практического смысла.

2. Свободная экономическая зона для Донбасса это новая схема, которая в понимании мудрого нарида является коррупцией. Суть такая. Из Китая через РФ ввозят товар без пошлин в ОРДЛО, там цепляют наклейки "Сделано донецким трудовым народом" — и без всяких пошлин и налогов этот товар реализуется в экономической зоне Украины. Таким образом финансируется ОРДЛО, теряет бюджет Украины и легальный бизнес, которому работать будет невыгодно, ведь товар из Свободной экономической зоны со старта на 20% (НДС) дешевле. А если есть пошлина/акциз, то еще дешевле.

3. Сокращение количества депутатов означает рост нагрузки на тех, кто остался. Как следствие — снижение качества законопроектов, уменьшение влияния парламента, усиление власти президента.

4. Легализация канабиса это то, на что мне вообще плевать. Время от времени я употребляю опиаты с медицинской целью в виде таблеток кетанов — есть старые травмы после ДТП, до конца так и не проходят. Кому-то нужно так лечится — пусть лечится. Лишь бы сепаратизмом не занимались.

5. Вопрос абсолютно идиотский. Я не понимаю его смысла. Скорее всего это отвлечение внимания, как и все остальные вопросы, кроме вопроса номер 2.



Общественный деятель Александр Скубченко считает, что опросник от президента не отвечает чаяниям людей:

«Представляю картину. Сидят пенсионеры на кухне в своём уже старом и разрушающемся доме с аварийными сетями и конструкциями, который стоит без капитального ремонта более 50 лет, смотрят платежку за некачественные, но дорогие услуги ЖКХ, считают свои мизерные пенсии, из которых им только за эти услуги надо до 40% отдать, и жарко обсуждают именно это: сколько же дармоедов в Раде, которые для них ничего не делают, должно быть — 450 или 300. Какой же Зеленский уже оторванный от реальной жизни в стране и от реальных проблем людей».

Бизнесмен Евгений Черняк написал свои вопросы:

«После первого и второго вопроса логично продолжить! Третий вопрос:

Вы поддерживаете минимальную зарплату 2.000 долларов?

Четвёртый вопрос:

Кто виноват?

Пятый вопрос:

Что делать?

Заменил бы все пять вопросов одним:

Как относитесь к тому, что ничего из того что обещали не выполнено? Но на этот вопрос ответом будут результаты».



Политолог Елена Дьяченко задалась вопросом, зачем президента умножают на ноль:

«Прекрасен и вопрос о Будапештском меморандуме из креативненького опросика на выборах. Не буду сейчас о том, что документ в статусе меморандума (напоминалочки) не мог содержать и не содержит никаких гарантий. Закроем глаза и допустим документ содержал гарантии безопасности для Украины в обмен на отказ от ядерного статуса. Тогда получается мы призываем подписавшие его страны что — вступить в войну с Россией и отвоевать Донбасс и Крым? А если они откажутся, то мы что — начнем разработку ядерного оружия? Это еще хуже, чем считать документ напоминалочкой, как и все подписавшие его страны. А вопрос у меня к слугам один: Зеленский — это все, что у вас есть. Зачем вы его умножаете на ноль?»



Даже российский адвокат Николай Полозов не остался равнодушен: «Заранее извиняюсь перед моими друзьями гражданами Украины за мою политическую безграмотность в вопросах внутренней повестки, просветите пожалуйста. Вот стесняюсь спросить. Эта «свободная экономическая зона на Донбассе» из второго вопроса президента Зеленского, касается подконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей или будет в т.н. «ОРДЛО»? И ещё более стесняюсь спросить. А действительно важные вопросы (раз уж решено работать в формате «Чтогдекогда») планируются? А то всего три осталось.

ЗЫ: Прочитал разъяснения офиса Президента по второму вопросу. Районы будут подконтрольные официальным властям. Остальное звучит прекрасно, но отдаёт маниловщиной. Не верится, что рядом с линией разграничения западный бизнес захочет строить свои заводы и открывать офисы. Ну по крайней мере в текущей ситуации».



Политический эксперт Кирилл Молчанов напомнил, что как минимум на один вопрос из опросника народ уже отвечал на референдуме:

«Такс один из президентских вопросов будет касательно сокращения депутатского корпуса до 300 нардепов. Объясните кто-то Зеленскому что такой вопрос уже был на референдуме в 2000 году, и 89% проголосовали ЗА. Так что вместо этого тупого цирка с опросами можно сразу переходить к имплементации в парламенте!»



Политолог Владимир Фесенко выделил для себя самый важный вопрос и прокомментировал его:

«О втором вопросе опроса Президента Зеленского — об отношении к идее создания свободной экономической зоны на Донбассе. Вот это уже по делу. Вопрос проблемный. Есть о чем дебатировать. Могут быть аргументы и за и против. Это вопрос о Донбассе, чего многие опасались. Но он не конфликтный, не раздражающий. Он просто дискуссионный. Но и ответить на него простым людям будет не просто.

По контексту этого вопроса очевидно, что речь идет о компромиссной, мирной форме урегулирования конфликта на Донбассе, что может прибавить голосов «за». Ну а сама тема свободной экономической зоны на Донбассе требует конкретизации и содержательного наполнения. Офис Президента Украины уже дал свою трактовку этого вопроса. Но законодательно эту проблему будут решать парламентарии. И надо, конечно, помнить, что для реализации этой идеи необходимо прекращение военных действий в зоне конфликта».



Журналист Денис Безлюдько назвал опросник признаком демократии:

«Вот мы тут зубоскалим по поводу 5 вопросов Зеленского и забываем, что круг «революционеров» по-прежнему узок и «страшно далеки они от народа». А народу, исходя из разговоров, которые я слышу на раёне, заходит и панибратский тон портрета и то что с ним, народом, в кои то веки «советуются». А демократия, осмелюсь напомнить, это власть большинства, каким бы оно не было.

Фейсбучек же отражает реальные настроения в стране приблизительно как я мнение Конгресса США. Вместо того, чтобы учитывать этот фактор, аудитория соцсетей его отрицает. Неправильные вводные, неправильные выводы, разочарование в результате».



А политтехнолог Дмитрий Раимов считает опросник неудачным пиар ходом команды ЗЕ:

«Давайте запихнём этим лохам в пасти какую-то экономическую зону.

— Так они же не знают что это, господин Президент.

— Тем более. Я же говорю — лохи.

Извините, но Офис президента и правящая партия «Слуга народа» стала на путь оболванивания и лжи. Этот новый сериал от Netflix должен закончиться бесславным позором для каждого автора. Без разъяснений. Без проекта как будет «зона» работать. Тупо ложь и манипуляция. Чтобы сожрали».