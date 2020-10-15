14 октября Зеленский лично огласил первый вопрос. Он звучал так: «Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?»
По замыслу режиссёров предполагалось выдавать каждый день по новому вопросу — как сериал. Сегодня вышел второй пункт соцопроса: «Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?»
Но сериала не получилось — кто-то слил весь опросник.
Следующими вопросами там значатся:
— Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
— Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях?
— Поддерживаете ли вы право Украины использовать гарантии безопасности, которые установлены Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Что о вопросах Зеленского думают украинские эксперты и лидеры мнений — читайте в нашем обзоре соцсетей.
Журналист Владислав Бовсуновский проанализировал всю пятерку вопросов:
«Я смотрю, что нужно в СМИ разъяснять суть каждого вопроса, чтобы потом не было больно.
1. Вопрос мертвый. В Украине нет коррупции в понимание мудрого нарида — все работающие схемы (от Ахметова и Фирташа до мелких поцов типа Крикунова) являются законными. Они пришли к власти, прописали их в нормативно-правовых документах и реализуют. Есть только бытовая коррупция, например, несешь благодарность врачу. Особо крупный размер это, согласно УК, 128 750 грн и выше. Но фишка в том, что дела ни по крупному размеру, ни по другому — вообще не расследуются. Можно даже расстрел вводить или отправку в космос — никакого практического смысла.
2. Свободная экономическая зона для Донбасса это новая схема, которая в понимании мудрого нарида является коррупцией. Суть такая. Из Китая через РФ ввозят товар без пошлин в ОРДЛО, там цепляют наклейки "Сделано донецким трудовым народом" — и без всяких пошлин и налогов этот товар реализуется в экономической зоне Украины. Таким образом финансируется ОРДЛО, теряет бюджет Украины и легальный бизнес, которому работать будет невыгодно, ведь товар из Свободной экономической зоны со старта на 20% (НДС) дешевле. А если есть пошлина/акциз, то еще дешевле.
3. Сокращение количества депутатов означает рост нагрузки на тех, кто остался. Как следствие — снижение качества законопроектов, уменьшение влияния парламента, усиление власти президента.
4. Легализация канабиса это то, на что мне вообще плевать. Время от времени я употребляю опиаты с медицинской целью в виде таблеток кетанов — есть старые травмы после ДТП, до конца так и не проходят. Кому-то нужно так лечится — пусть лечится. Лишь бы сепаратизмом не занимались.
5. Вопрос абсолютно идиотский. Я не понимаю его смысла. Скорее всего это отвлечение внимания, как и все остальные вопросы, кроме вопроса номер 2.
Общественный деятель Александр Скубченко считает, что опросник от президента не отвечает чаяниям людей:
«Представляю картину. Сидят пенсионеры на кухне в своём уже старом и разрушающемся доме с аварийными сетями и конструкциями, который стоит без капитального ремонта более 50 лет, смотрят платежку за некачественные, но дорогие услуги ЖКХ, считают свои мизерные пенсии, из которых им только за эти услуги надо до 40% отдать, и жарко обсуждают именно это: сколько же дармоедов в Раде, которые для них ничего не делают, должно быть — 450 или 300. Какой же Зеленский уже оторванный от реальной жизни в стране и от реальных проблем людей».
Бизнесмен Евгений Черняк написал свои вопросы:
«После первого и второго вопроса логично продолжить! Третий вопрос:
Вы поддерживаете минимальную зарплату 2.000 долларов?
Четвёртый вопрос:
Кто виноват?
Пятый вопрос:
Что делать?
Заменил бы все пять вопросов одним:
Как относитесь к тому, что ничего из того что обещали не выполнено? Но на этот вопрос ответом будут результаты».
Политолог Елена Дьяченко задалась вопросом, зачем президента умножают на ноль:
«Прекрасен и вопрос о Будапештском меморандуме из креативненького опросика на выборах. Не буду сейчас о том, что документ в статусе меморандума (напоминалочки) не мог содержать и не содержит никаких гарантий. Закроем глаза и допустим документ содержал гарантии безопасности для Украины в обмен на отказ от ядерного статуса. Тогда получается мы призываем подписавшие его страны что — вступить в войну с Россией и отвоевать Донбасс и Крым? А если они откажутся, то мы что — начнем разработку ядерного оружия? Это еще хуже, чем считать документ напоминалочкой, как и все подписавшие его страны. А вопрос у меня к слугам один: Зеленский — это все, что у вас есть. Зачем вы его умножаете на ноль?»
Даже российский адвокат Николай Полозов не остался равнодушен: «Заранее извиняюсь перед моими друзьями гражданами Украины за мою политическую безграмотность в вопросах внутренней повестки, просветите пожалуйста. Вот стесняюсь спросить. Эта «свободная экономическая зона на Донбассе» из второго вопроса президента Зеленского, касается подконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей или будет в т.н. «ОРДЛО»? И ещё более стесняюсь спросить. А действительно важные вопросы (раз уж решено работать в формате «Чтогдекогда») планируются? А то всего три осталось.
ЗЫ: Прочитал разъяснения офиса Президента по второму вопросу. Районы будут подконтрольные официальным властям. Остальное звучит прекрасно, но отдаёт маниловщиной. Не верится, что рядом с линией разграничения западный бизнес захочет строить свои заводы и открывать офисы. Ну по крайней мере в текущей ситуации».
Политический эксперт Кирилл Молчанов напомнил, что как минимум на один вопрос из опросника народ уже отвечал на референдуме:
«Такс один из президентских вопросов будет касательно сокращения депутатского корпуса до 300 нардепов. Объясните кто-то Зеленскому что такой вопрос уже был на референдуме в 2000 году, и 89% проголосовали ЗА. Так что вместо этого тупого цирка с опросами можно сразу переходить к имплементации в парламенте!»
Политолог Владимир Фесенко выделил для себя самый важный вопрос и прокомментировал его:
«О втором вопросе опроса Президента Зеленского — об отношении к идее создания свободной экономической зоны на Донбассе. Вот это уже по делу. Вопрос проблемный. Есть о чем дебатировать. Могут быть аргументы и за и против. Это вопрос о Донбассе, чего многие опасались. Но он не конфликтный, не раздражающий. Он просто дискуссионный. Но и ответить на него простым людям будет не просто.
По контексту этого вопроса очевидно, что речь идет о компромиссной, мирной форме урегулирования конфликта на Донбассе, что может прибавить голосов «за». Ну а сама тема свободной экономической зоны на Донбассе требует конкретизации и содержательного наполнения. Офис Президента Украины уже дал свою трактовку этого вопроса. Но законодательно эту проблему будут решать парламентарии. И надо, конечно, помнить, что для реализации этой идеи необходимо прекращение военных действий в зоне конфликта».
Журналист Денис Безлюдько назвал опросник признаком демократии:
«Вот мы тут зубоскалим по поводу 5 вопросов Зеленского и забываем, что круг «революционеров» по-прежнему узок и «страшно далеки они от народа». А народу, исходя из разговоров, которые я слышу на раёне, заходит и панибратский тон портрета и то что с ним, народом, в кои то веки «советуются». А демократия, осмелюсь напомнить, это власть большинства, каким бы оно не было.
Фейсбучек же отражает реальные настроения в стране приблизительно как я мнение Конгресса США. Вместо того, чтобы учитывать этот фактор, аудитория соцсетей его отрицает. Неправильные вводные, неправильные выводы, разочарование в результате».
А политтехнолог Дмитрий Раимов считает опросник неудачным пиар ходом команды ЗЕ:
«Давайте запихнём этим лохам в пасти какую-то экономическую зону.
— Так они же не знают что это, господин Президент.
— Тем более. Я же говорю — лохи.
Извините, но Офис президента и правящая партия «Слуга народа» стала на путь оболванивания и лжи. Этот новый сериал от Netflix должен закончиться бесславным позором для каждого автора. Без разъяснений. Без проекта как будет «зона» работать. Тупо ложь и манипуляция. Чтобы сожрали».