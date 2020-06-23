В понедельник, 22 июня, народный депутат Украины Андрей Деркач опубликовал новую порцию компромата на Петра Порошенко и кандидата в президенты США Джо Байдена. Материалов о коррупции хватит на несколько сроков, но никто не верит, что дела дойдут до суда. Даже соцсети обсуждали компромат вяло, а условный «лагерь Порошенко» организованно молчал

«Алло, вас слушают». Самые скандальные прослушки на Украине © CC0, Pixabay Елена Лукаш обратилась к генпрокурору Украины с просьбой отреагировать на новый вброс: «Очередной черный день сегодня у прокурора Ирины Венедиктовой. Деркач демонстрирует вторую волну пленок нежно опекаемого Ириной Петра Порошенко. Как же ей публично игнорировать очевидную государственную измену и на что теперь отвлечь требовательного избирателя?

Креативно вручать подозрения мертвым жертвам или привлекать к ответственности Золотую Орду, Мамая, Боголюбского, Ягоду и Берию уже не прокатит. Было. Скучно. Порошенко-со-товарищи трогать нельзя. Свою трускавецкую команду — тоже. Предлагаем Венедиктовой хорошее решение — уйти в отставку. Мы надеялись на справедливое возмездие, но все, что смогла сделать Венедиктова, — это опозориться и показать коронный и неотразимый удар зе-команды: лицом в грязь. Несите нового прокурора. Этого уже не отмыть».

https://t.me/Elena_Lukash/4606

Политический эксперт и известный "порохобот" Павел Нусс видит происки Кремля в обнародовании порции телефонных переговоров экс-президента с куратором: «Президент Порошенко дал достойный ответ российской агентуре, которая используется Кремлем в рамках компрометирующих операций против Украины с целью разрушить беспрецедентное тесное украинско-американское сотрудничество, которое выстроено усилиями президента Порошенко и его высококвалифицированным дипломатическим корпусом. Речь идет об очередном обнародовании так называемых «пленок Деркача». Кроме того, по поручению своих кураторов в спецслужбах страны-агрессора Деркач целенаправленно создает впечатление, что существует компромат на одного из кандидатов в президенты США, эта же операция направлена ​​на токсикацию Украины в глазах всего международного сообщества. Безусловно, большая часть транслируемых пропагандонами тезисов будут использованы как доказательство того, что, вроде, украинцы вмешиваются в американские выборы. Однако на самом деле Деркач хоть и является нардепом украинского парламента, но работает на Россию».

Журналист Дмитрий Василец напомнил, что обнародована уже вторая часть пленок. Первая часть была не менее сенсационной, но до сих пор не получила должной оценки правоохранительных органов: «Уже опубликовали вторую часть пленок Порошенко-Байдена, а Порошенко еще за первые "пленки" отсидеть не успел! Из этих пленок мы узнали о том, что Яценюк ценный агент американской разведки, и преступлений совершил столько, что аж Байдену пришлось для него гарантии безопасности выбивать от уголовного преследования. Деятельность международной ОПГ как говорится во всей красе, и Байден как "крестный отец" Порошенко и его "ангел хранитель" в одном лице. Ну ничего, скоро будет новый "выпуск 95 квартала" от Венедиктовой, на котором она расскажет почему Порошенко и Яценюка нельзя привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму. Очень скоро веселые истории от генпрокурора».

Нардеп Александр Дубинский сфокусировал внимание на зависимости финансовой системы Украины от внешнего влияния: «Друзья, подскажите, а была ли по этому заявлению Порошенко «о моем главе НБУ» обнародована позиция послов G7 в Украине об угрозе независимости Нацбанка? Или у послов стран Большой семёрки в Украине устраивает зависимость Нацбанка от Порошенко? Также было бы очень интересно выяснить, как к этой зависимости относятся в офисе президента Владимира Зеленского. Ведь в момент опубликованного разговора действующий глава НБУ Смолий — занимал позицию первого замглавы Нацбанка».

В свою очередь журналист Олеся Медведева подытожила перспективы нового расследования по следам опубликованного компромата: «И после этих плёнок тоже ничего не будет. Импотенция!»