Геополитическая дальнозоркость и неуместная близорукость

Каждая годовщина начала Второй мировой войны — то есть 1 сентября — в Варшаве отмечается стенаниями о диктаторских режимах Гитлера и Сталина, в 1939 году вероломно порвавших бедную Польшу на части. При этом сознательно опускается тот факт, что именно польское правительство, ещё в 1933 году первым заключило договор о ненападении с гитлеровской Германией.

Поначалу отношения между гитлеровской Германией и Польшей маршала Пилсудского были чрезвычайно тёплыми. Так, в июне 1934 года приехавший с официальным визитом в Варшаву Йозеф Геббельс отмечал после встречи с Пилсудским: «Маршал — наш друг. Очень приятный человек». «Маршал Пилсудский был настоящим человеком. Я познакомился с ним лично и впечатлен силой его личности, — позже вспоминал ближайший соратник фюрера Герман Геринг, — мы чтим великих мира сего. Вот почему и в Германии были приспущены знамена в час, когда польская армия в окружении скорбящего народа в последний раз прошла парадом у гроба Первого маршала Польши».

Рождение Войска Польского. Как «расстрелянных офицеров» хватило на две армии © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

В немецком академическом бюллетене «Отчеты о Восточных землях» (1935) говорилось о «германо-польском территориальном союзе в границах Восточных земель», с помощью которого представлялось возможным разгромить Москву, отсоединить Украину и сделать ее частью немецкой «экономики большого пространства». И подспорьем в реализации этих стратегических планов для Германии являлась как раз союзная ей Польша. Иное дело, что поляки представляли себе (и доныне представляют) картину передела Восточной Европы несколько иначе — с собою в главной роли.

То, что Польша вытворяла все 20–30-е годы прошлого столетия, в польской пропагандистской традиции традиционно умалчивается. А ведь было не только активное сотрудничество с Гитлером, но и массовые убийства в концлагерях пленных красноармейцев (две недели назад вспоминали столетие расстрела 200 пленных красноармейцев возле польского города Хожеле), захваты литовских и чехословацких земель, «пацификация» Западной Украины, разгул антисемитизма, вплоть до того, что 17 марта 1939 года (то есть задолго до немецкого вторжения) еврейские организации Польши обратились к британскому правительству со специальным посланием, умоляя позволить переселение польских евреев в Палестину — ради их спасения от угрозы уничтожения.

Майские цветы для пана Коменданта. Режим Пилсудского и польский урок для Украины © Public domain

Россия привычно смотрит на мировых игроков с позиции ядерной сверхдержавы. Кто с Россией равен в диалоге — традиционно Соединённые Штаты, обладающие ядерным оружием Британия и Франция, Китай… Россия продолжает мыслить величественными глобальными категориями, демонстративно не обращая внимания, что кто-то мелкий гадит в прихожей.

А тем временем политика Польши на восточном направлении испытывает настоящий ренессанс. Потенциальная утрата веками входивших в зону управления Москвы Украины и Белоруссии ухудшает геополитическую ситуацию для России, но чрезвычайно усиливают позиции Варшавы. Люблинский треугольник, Вышеградской четырёхугольник, какой-нибудь Балто-Черноморский тетраэдр — все эти вычурные построения имеют единую цель: воссоздание Польши как ведущего игрока Восточной Европы.

И, надо признать, Варшаве это неплохо удаётся. С помощью Евросоюза, который имел в недавнем прошлом весьма значительную кассу и амбиции, в Польше было реализовано множество инфраструктурных проектов и социальных программ, общей стоимостью более 100 миллиардов евро. Доныне получающая самые внушительные ежегодные дотации от ЕС, Польша стала пропагандистской «витриной достижений» для Восточной Европы, и пока мы дальнозорко высматриваем трещинки за океаном, поляки орудуют на российских многовековых землях, сотнями тысяч увлекают тамошних жителей для развития своей экономики, участвуют в разграблении чужих территорий, интенсивно ополячивают местную молодёжь, предоставляя ей фактически неограниченную возможность обучения в своих вузах.

Корейба: Многие поляки сегодня сожалеют, что Гитлер и Пилсудский (Германия и Польша) вместе не напали на СССР © Facebook, Kuba Korejba

Нам, привыкшим к так называемому «прагматизму», необходимо осознать — русофобия официальной Варшавы не случайна. Один из российских политических комментаторов снисходительно заметил: поляки даже не знают, что мы отмечаем 4 ноября (мол, изгнание поляков из Кремля случилось столь давно, что миролюбивые соседи и не помнят о той «обиде»). Однако они отлично помнят разделы Польши, подавление восстаний шляхты, отторжение Украины и Белоруссии. Ненависть к российскому государству в его любой форме есть привычное состояние «национально-сознательного шляхтича», и после распада Организации Варшавского договора возвращение к привычным стереотипам было лишь вопросом времени.

Поляки — нация сильная, целеустремлённая, пропитанная воистину религиозным духом, имеющая перед глазами привычного врага и серьёзные экономические подпорки. Польша является опасным соперником и уже наносит значительный урон российским интересам в Восточной Европе. Возможно, Москве пора обратить внимание на данное обстоятельство, а не рассчитывать, что лишь «прагматично» договариваясь с США, мы решим перезревшую проблему? США охотно действуют чужими руками и рубить шаловливые польские пальчики ни в коем случае не станут.

Когда-то Салтыков-Щедрин в гениальной «Истории города Глупова» иронизировал о «польской интриге». Спустя полтора века мы продолжаем снисходительно смотреть на шляхетские «шалости», хотя эти шалости давно уже прекратились в бандитизм со взломом русских традиционных сфер влияния и обитания. Распространение враждебного польского влияния на обе восточнославянские республики бывшего Советского Союза являются тому наглядным и опасным примером.