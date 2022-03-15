В аэропорту итальянского города Пизы работники отказались загружать ящики с оружием в самолеты, которые по документам должны были везти гуманитарный груз на Украину, сообщает РИА Новости 15 марта со ссылкой на крупный итальянский профсоюз USB

Его городское отделение в Пизе сообщило, что смертельный груз обнаружили несколько работников грузового терминала. Вместо него в сопроводительных документах значились лекарства, провиант и прочий полезный груз, предназначенный для Украины.

«Но это не так! Когда они оказались под самолетом, грузчики столкнулись с ящиками, полными оружия различных типов, боеприпасов и взрывчатых веществ», — сообщили в профсоюзе.

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В профсоюзе предположили, что самолеты отправятся на базы НАТО и США в Польше, откуда вооружения передадут Украине.

Организация запланировала митинг 19 марта перед зданием аэропорта в Пизе и потребовала немедленно прекратить подобные рейсы.