Его городское отделение в Пизе сообщило, что смертельный груз обнаружили несколько работников грузового терминала. Вместо него в сопроводительных документах значились лекарства, провиант и прочий полезный груз, предназначенный для Украины.
«Но это не так! Когда они оказались под самолетом, грузчики столкнулись с ящиками, полными оружия различных типов, боеприпасов и взрывчатых веществ», — сообщили в профсоюзе.
Они назвали это горьким и ужасным сюрпризом, подтверждающим атмосферу войны, в которую втягивает Италию правительство Марио Драги.
В профсоюзе предположили, что самолеты отправятся на базы НАТО и США в Польше, откуда вооружения передадут Украине.
Организация запланировала митинг 19 марта перед зданием аэропорта в Пизе и потребовала немедленно прекратить подобные рейсы.