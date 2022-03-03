Москва и Киев договорились о формате поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также прекращении боевых действий в этих секторах. Об этом передаёт РИА Новости 3 марта

«Главный вопрос, который решили сегодня — это спасение людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений», — заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Кадыров посоветовал Путину не останавливать спецоперацию, а Европе - не убивать свою экономику © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Мединский отметил, что на переговорах были подробно обсуждены три блока вопросов — военный, международный и гуманитарный, а также "будущее политическое урегулирование конфликта". Помощник президента дополнил, что по части вопросов удалось найти взаимопонимание.

В ближайшее время Москва и Киев организуют каналы связи для организации гуманитарных коридоров в местах, где будет прекращён огонь. По ним будет возможно доставить лекарства и продукты питания, уточнил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы договорились продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки», — сказал Подоляк.

3 марта прошёл второй раунд переговоров касательно спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Переговоры состоялись в белорусской Беловежской пуще. Со стороны России делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, со стороны Украины — министр обороны Алексей Резников. Среди прочего стороны договорились о проведении переговоров в дальнейшем.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.