Ни одна крупная держава не потерпела бы ситуацию, подобную той, в которой бы оказалась Россия в случае вступления Украины в НАТО, признаёт в опубликованной 9 января редакционной статье американская газета The New York Times

В статье под заголовком «Россия спровоцирует катастрофу, если она вторгнется на Украину» издание продолжает придерживаться основной тенденции американских СМИ, то есть призывает Запад не проявлять мягкость по отношению к России, якобы готовящейся к агрессии против Украины.

«Наращивание российской [военной] мощи вдоль украинской границы в прошлом месяце было гораздо более масштабным и зловещим, чем любое бряцание оружием в прошлом», — утверждает газета.

Запад должен ясно дать понять российскому президенту, что любое военное вторжение будет рассматриваться как гораздо более грубое нарушение международных норм, чем «аннексия» Крыма, продолжают авторы.

Однако, замечает газета, озабоченность российского президента Владимира Путина потенциальным вступлением Украины в НАТО имеет под собой основания.

«Опасения г-на Путина нельзя полностью игнорировать. Если бы Украина вступила в НАТО, у альянса тогда была бы сухопутная граница с Россией протяженностью 1200 миль, а такую ситуацию не потерпела бы ни одна крупная держава, независимо от того, насколько громко атлантический альянс заявляет о своей исключительно оборонительной направленности», — признаёт газета.

В середине декабря Россия передала США и НАТО проекты договоренностей о гарантиях безопасности. Украинцы далеки от единства в вопросе НАТО © пресс-служба президента Украины

В них содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на его военную деятельность на территории Украины.

Кроме того, Москва предложила Вашингтону вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории.