Среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы. Об этом 7 января заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в эфире местного телеканала «Хабар 24»

«Захватчики действовали профессионально, прежде всего они захватывали и рушили административные здания города (Алма-Аты — ред.), офисы телеканалов, было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении.

Был предпринят штурм здания департамента полиции. Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками. Известен как минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта. На данный момент известно о 18 погибших сотрудниках полиции», — сказал Абаев.

По его словам, боевики были организованы, о чем свидетельствует использовавшаяся ими собственная связь.

«Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. на всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата (местной администрации — ред.) дежурили боевики, контролировали все входы и выходы.

Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам. По всей видимости, использовалась собственная связь. Поначалу они (протесты- ред.) носили мирный характер. Однако позже голоса мирных протестующих затонули в призывах провокаторов к насилию. Толпу возглавили бандиты и террористы с оружием», — подчеркнул Абаев.

По сообщениям СМИ, в настоящее время в центре Алма-Аты сейчас происходит перестрелка. Протестующих не видно, из чего местные журналисты сделали вывод, что стрельба исходит от злоумышленников, забаррикадировавшихся неподалеку в офисе одного из телеканалов. Также сообщается, что на место прибыли военные.

В центре Алма-Аты перестрелка - СМИ © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Дело в том, что с наступлением 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, что привело к взлету цен не только на сам ресурс, но и почти все товары.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства начали разворачиваться и в других городах. В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.

Участники погромов предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых погибли десятки человек. В ответ на это Токаев пообещал жесткие меры против протестующих и попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. На этот запрос уже отреагировали Россия, Белоруссия и Киргизия.

В МИД РФ оценивают происходящее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.