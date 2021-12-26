Американский сенатор-республиканец Роб Портман призвал администрацию США к немедленному введению санкций против газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 декабря на официальном сайте политика

Портман принимал участие в состоявшейся в тот же день видеоконференции президента Украины Владимира Зеленского и группы американских конгрессменов и сенаторов.

«Я буду и дальше призывать администрацию Байдена немедленно ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2". Сертификация этого трубопровода представляет серьёзную угрозу для Украины, поскольку дает России возможность доставлять природный газ в Европу без транзита через Украину. Кроме того, Россия будет использовать трубопровод «Северный поток — 2» для получения геополитических уступок от Европы, как она уже сделала с правительством Молдавии», — заявил американский сенатор.

Премьер Италии разъяснил, как санкции против «Северного потока - 2» отразятся на Европе © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По данным компании «Газпром», он готов к запуску.

Ранее Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотреть санкции в отношении газопровода.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что политизация проекта недопустима.