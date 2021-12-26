Портман принимал участие в состоявшейся в тот же день видеоконференции президента Украины Владимира Зеленского и группы американских конгрессменов и сенаторов.
«Я буду и дальше призывать администрацию Байдена немедленно ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2". Сертификация этого трубопровода представляет серьёзную угрозу для Украины, поскольку дает России возможность доставлять природный газ в Европу без транзита через Украину. Кроме того, Россия будет использовать трубопровод «Северный поток — 2» для получения геополитических уступок от Европы, как она уже сделала с правительством Молдавии», — заявил американский сенатор.
Строительство газопровода «Северный поток-2» было завершено в сентябре.
По данным компании «Газпром», он готов к запуску.
Ранее Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотреть санкции в отношении газопровода.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что политизация проекта недопустима.