Издание «Новое время» на днях пообщалось с бывшей секс-работницей Алиной Сарнацкой, которая рассказала о количестве украинок, желающих посвятить себя этой сфере, а также нужна ли бизнесу секс-услуг легализация

«В Киеве, как я сейчас вижу, желающих работать больше, чем рабочих мест. И есть большая разница между секс-работой и трафикингом (сексуальное рабство, когда людей переправляют заграницу, где отбирают паспорта и заставляют "отрабатывать" — ред.), поэтому они не пересекаются», — сказала Сарнацкая, правда не уточнив конкретные цифры.

Котлеты по-киевски больше не котлеты: украинский депутат «национализировал» блюдо © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк

«Нам нужна декриминализация, то есть, когда не запрещено заниматься секс-работой, быть клиентами секс-работниц, организовывать бизнес. Легализация — это также разрешение работать, но с кучей регуляций. То есть государство будет определять, где можно работать, кому, как получить лицензию», — сказала Сарнацкая.

Она пояснила, что в этом случае небольшое число секс-работников будет трудиться легально, а на плечи остальных только ляжет больше поборов.

Алина Сарнацкая проработала в секс-сфере 8 лет, по ее словам, на это ее «толкнула безработица и ужасное материальное положение». Женщина заявила, что ей удалось бросить эту работу и стать активисткой. Последние 5 лет она помогает наркозависимым и девушкам легкого поведения.

В 2020 года Сарнацкая баллотировалась в Киевсовет от «Демсокиры», правда депутатом пока так и не стала.