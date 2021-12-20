«В Киеве, как я сейчас вижу, желающих работать больше, чем рабочих мест. И есть большая разница между секс-работой и трафикингом (сексуальное рабство, когда людей переправляют заграницу, где отбирают паспорта и заставляют "отрабатывать" — ред.), поэтому они не пересекаются», — сказала Сарнацкая, правда не уточнив конкретные цифры.
По ее мнению, на Украине давно назрел вопрос декриминализации секс-услуг, но не легализации, так как это повлечет новые, на этот раз бюрократические сложности.
«Нам нужна декриминализация, то есть, когда не запрещено заниматься секс-работой, быть клиентами секс-работниц, организовывать бизнес. Легализация — это также разрешение работать, но с кучей регуляций. То есть государство будет определять, где можно работать, кому, как получить лицензию», — сказала Сарнацкая.
Она пояснила, что в этом случае небольшое число секс-работников будет трудиться легально, а на плечи остальных только ляжет больше поборов.
Алина Сарнацкая проработала в секс-сфере 8 лет, по ее словам, на это ее «толкнула безработица и ужасное материальное положение». Женщина заявила, что ей удалось бросить эту работу и стать активисткой. Последние 5 лет она помогает наркозависимым и девушкам легкого поведения.
В 2020 года Сарнацкая баллотировалась в Киевсовет от «Демсокиры», правда депутатом пока так и не стала.