После участия в российской «Песне года» украинская певица София Ротару отправилась на новогодние съемки на Украину. В частности, 16 декабря артистка спела и станцевала на праздничном концерте «Вечернего квартала». Выбор мероприятий понравился не всем «патриотам»

О «квартальном» выступлении во дворце «Украина» Ротару сама рассказала в сториз Instagram, сделав репосты записей гостей концерта. Судя по их упоминаниям, во дворце «Украина» «хуторянка» спела песни «Белая зима» и «Вечные небеса».

В украинских СМИ тут же появились новости о том, что выступлениями в России, а потом на Украине Ротару «разгневала фанатов», которые якобы не ожидали от нее такого непатриотического поведения.

Между тем, пела и танцевала Ротару в том числе и для президента Украины Владимира Зеленского. Он присутствовал на мероприятии вместе с супругой Еленой Зеленской.

Билеты на запись «Новогоднего квартала» обошлись зрителям от 180 до 2,4 тыс. гривен (0,5 — 6,5 тысяч рублей), а помимо Ротару в мероприятии приняли участие Оля Полякова, Монатик, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Олег Винник, Тина Кароль, группы «Мозги» и «Антитела».

Днем ранее была снята первая часть новогоднего выпуска «квартала», в нем приняла участие российская группа «Мумий Тролль».