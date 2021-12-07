Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроект, который предполагает лишение гражданства людей, имеющих российский паспорт или служивших в российской армии, передает 7 декабря iz.ru

Зеленский похоронил все надежды на переизбрание - Суслов © president.gov.ua Владимир Зеленский внес в парламент неотложный законопроект — «О гражданстве Украины». Его будут отбирать за использование на территории страны совершеннолетним гражданином "документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины», — говорится в материале.

Также паспорта могут лишить за установление факта прохождения военной службы по контракту в России.

Согласно последнему пункту законопроекта лишить гражданства могут любого украинца, который получил российский паспорт. Кроме этого, в отношении таких граждан будут введены штрафы и им может грозить уголовная ответственность, если они, например, работали на российском оборонном предприятии в Крыму.

Ранее Зеленский заявил, что стоит внимательно изучить возможное введение дополнительных ограничений для россиян на въезд в страну и проверить, соответствуют ли текущие ограничения интересам национальной безопасности страны.