«Президент Владимир Зеленский внес в парламент неотложный законопроект — «О гражданстве Украины». Его будут отбирать за использование на территории страны совершеннолетним гражданином "документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины», — говорится в материале.
Также паспорта могут лишить за установление факта прохождения военной службы по контракту в России.
Согласно последнему пункту законопроекта лишить гражданства могут любого украинца, который получил российский паспорт. Кроме этого, в отношении таких граждан будут введены штрафы и им может грозить уголовная ответственность, если они, например, работали на российском оборонном предприятии в Крыму.
Ранее Зеленский заявил, что стоит внимательно изучить возможное введение дополнительных ограничений для россиян на въезд в страну и проверить, соответствуют ли текущие ограничения интересам национальной безопасности страны.