«В этом случае большинства у "Слуг народа" точно не будет, они окажутся в оппозиции, и дальше все можно привести в соответствии с конституцией. Де-юре у нас парламентско-президентская республика, де-факто — суперпрезидентская, но все можно отыграть и оставить президента с церемониальными полномочиями, сделав ключевой фигурой премьера», — пояснил Золотарев.
При этом Зеленский всегда стремился показать, что он контролирует монобольшинство в Верховной Раде и контролирует ситуацию, отметил политолог.
Тем временем показательный выход из президентской партии одного из мажоритарщиков — тревожный сигнал для Зеленского и его окружения, подчеркнул Золотарев.
Во вторник, 30 ноября, фракцию «Слуги народа» публично покинул Роман Соха, мажоритарщик по 75-му округу из Запорожья. Поскольку он был избран не по списку партии, он сохранил депутатский мандат. Ранее Соха присоединился к межфракционному объединению экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова «Разумная политика».
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