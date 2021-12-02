Президент Украины Владимир Зеленский и его команда понимают, что основная опасность для них не в том, что кто-то пойдет их свергать, а в том, что сейчас начинает разрушаться их монобольшинство в Верховной Раде, сказал в интервью Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«В этом случае большинства у "Слуг народа" точно не будет, они окажутся в оппозиции, и дальше все можно привести в соответствии с конституцией. Де-юре у нас парламентско-президентская республика, де-факто — суперпрезидентская, но все можно отыграть и оставить президента с церемониальными полномочиями, сделав ключевой фигурой премьера», — пояснил Золотарев.

«Слуга народа» теряет позиции: опубликован новый рейтинг партий © president.gov.ua

Тем временем показательный выход из президентской партии одного из мажоритарщиков — тревожный сигнал для Зеленского и его окружения, подчеркнул Золотарев.

Во вторник, 30 ноября, фракцию «Слуги народа» публично покинул Роман Соха, мажоритарщик по 75-му округу из Запорожья. Поскольку он был избран не по списку партии, он сохранил депутатский мандат. Ранее Соха присоединился к межфракционному объединению экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова «Разумная политика».

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