«Газпром» четко говорит, что прежде всего поставляет газ по долгосрочным контрактам. Тем, кто с забронировал объемы по долгосрочным контрактам, поставляем в первую очередь, остальным — по мере возможности, если есть лишние объемы. Об этом рассказал специалист по энергетике Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

По его словам, делать это целесообразно, если у тебя есть гарантии того, что в долгосрочной перспективе мощности будут востребованы. А европейцы таких гарантий не дают.

«Вот Украина в этом плане точно в таком же положении. Если вы подписываете с нами долгосрочный контракт, тогда да, мы вам пришлем газ. Но если вы собираетесь купить одну партию, то вставайте в общую очередь. И не факт, что для Украины этот газ найдется. А долгосрочные контракты они, по-видимому, подписывать с нами не хотят. То есть, они хотят закрыть дыру в своем энергобалансе, а потом перейти опять к закупкам российского газа у европейских посредников», — пояснил Юшков.

Долгосрочный контракт «Газпром» вполне готов подписать, но не факт, что найдутся объемы в текущей добыче для кратковременного контракта с Украиной, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.