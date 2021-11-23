При этом не нужно забывать, что и в самой России много газа потребляется, и для того, чтобы существенно увеличить объемы поставок в Европу, нужно вкладывать деньги в развитие мощностей по добыче, указал эксперт.
По его словам, делать это целесообразно, если у тебя есть гарантии того, что в долгосрочной перспективе мощности будут востребованы. А европейцы таких гарантий не дают.
«Вот Украина в этом плане точно в таком же положении. Если вы подписываете с нами долгосрочный контракт, тогда да, мы вам пришлем газ. Но если вы собираетесь купить одну партию, то вставайте в общую очередь. И не факт, что для Украины этот газ найдется. А долгосрочные контракты они, по-видимому, подписывать с нами не хотят. То есть, они хотят закрыть дыру в своем энергобалансе, а потом перейти опять к закупкам российского газа у европейских посредников», — пояснил Юшков.
Долгосрочный контракт «Газпром» вполне готов подписать, но не факт, что найдутся объемы в текущей добыче для кратковременного контракта с Украиной, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.