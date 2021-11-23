«Нужна мобилизация всех ресурсов на нужды обороны, а не растрата их на сомнительные проекты. Нужен также честный разговор с обществом по поводу серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику. Наконец, необходим четкий план действий на случай экстремальной ситуации, скоординированный с нашими союзниками и партнерами», — написал Кличко.
Он отметил, что руководство страны «пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию», обвиняя в распространении панических настроений тех, кто призывает к особой бдительности.
Ранее экс-президент Украины, а ныне депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко призвал союзников страны предоставить Киеву больше летального вооружения. По его словам, Россия начнет наступление на Украину, в случае если США откажутся выполнить его требования.
Также Порошенко призвал западных союзников предоставить Украине план действий относительно членства в НАТО на следующем саммите Северо-Атлантического альянса в июне 2022 года.
Ранее ряд американских СМИ обвинили Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке «вторжения». В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска по своей территории на свое усмотрение, никому не угрожая.