Тот, кто говорит, что вокруг России уже создано враждебное кольцо под влиянием США и Запада, и что при помощи постсоветских стран можно будет закрыть это кольцо и победить Россию — ошибается, это невозможно. Об этом рассказал венгерский политолог и философ Ласло Кемени в интервью изданию Украина.ру

Ласло Кемени: кто он © youtube.com

«В центрах силы понимают, что война на территории бывшего Советского Союза или на территории России невозможна. По той причине, что ответ будет моментальный, и этот ответ ощутят и на их стороне, ощутят они сами. Это они понимают. Во всяком случае, те, кто принимает главные решения, должны понимать», — указал Кемени.

Большой войны не будет, просто не может быть, потому что в ходе развития этой научно-технической революции созданы такие военные средства, которые не дают возможности развязать большую войну, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.