Эксперт пояснил, что все дело в новом качестве мира, поскольку в основных направлениях искусственного интеллекта Россия либо выше, либо на уровне, существующем на Западе, и мир можно удерживать с помощью самых совершенных аппаратов войны.
«В центрах силы понимают, что война на территории бывшего Советского Союза или на территории России невозможна. По той причине, что ответ будет моментальный, и этот ответ ощутят и на их стороне, ощутят они сами. Это они понимают. Во всяком случае, те, кто принимает главные решения, должны понимать», — указал Кемени.
Большой войны не будет, просто не может быть, потому что в ходе развития этой научно-технической революции созданы такие военные средства, которые не дают возможности развязать большую войну, заключил собеседник издания.
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