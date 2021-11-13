Три человека были арестованы польской полицией по обвинению в перевозке в страну двадцати нелегальных мигрантов. Об этом сообщила польская полиция 13 ноября

По словам правоохранителей Подляского воеводства, граничащего с Белоруссией и Литвой, задержанные — двое граждан Украины и гражданин Польши.

«Они перевезли 20 человек, незаконно пересекших границу», — говорится в сообщении полиции.

Из публикации осталось неясным, задержала ли полиция также и нелегальных мигрантов.



На белорусско-польской границе продолжается миграционный кризис, причём Польша и страны Евросоюза обвиняют Белоруссию в переброске беженцев.

Белоруссия отвергает эти обвинения. 9 ноября президент страны Александр Лукашенко сообщил о существовании организованных преступных групп, занимающихся переброской мигрантов. Среди членов подобных групп президент Белоруссии упомянул, в частности, украинцев и поляков. Польские власти не разрешают врачам-добровольцам оказывать помощь беженцам © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

2 июня Лукашенко предупреждал, что Белоруссия не будет больше бороться с нелегальной иммиграцией в страны ЕС.

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций», — заявил белорусский лидер, обращаясь к правительствам западных стран.