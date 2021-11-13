Вся политика России до последнего времени исходила из того, что на Украине когда-нибудь появится адекватная власть. Однако представить себе её приход невозможно, нужны иные подходы, рассказал в интервью Украина.ру политолог Олег Неменский

Эксперт призвал к пересмотру отношений с Украиной, так как эта страна исповедует идеологию «анти-России».

«Да, представить себе приход на Украине конструктивных сил невозможно. Тут от России, скорее, требуется окончательный переход от поддержки дружественного украинства к поддержке русских в этой стране. Москва попыталась это сделать в 2014 году, но этот переход не состоялся. Мы по-прежнему считали нужным сотрудничать с теми политическими силами, которые не являлись русскими, но рассматривались как конструктивно украинские», — сказал Неменский.

России следовало бы думать о русских национальных интересах на Украине и об интересах самосохранения, выживания и развития общины русскоязычных граждан Украины, заключил эксперт.

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