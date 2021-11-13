Эксперт отметил, что Байрактар может оставаться не замеченным, так как использует малошумный двигатель внутреннего сгорания. Это, по словам Ходаковского, представляет определенную психологическую угрозу для боевого состава ДНР.
«А могут специально для психологического эффекта врубить звук, чтобы подлет его был слышен, как в свое время немцы включали специальные сирены. То есть ребята, которые с ним сталкивались в боевой обстановке, оценивают этот тип вооружения как достаточно эффективный», — сказал Ходаковский.
Ходаковский отметил, что единственным эффективным средством сопротивления «Байрактарам» является российская система ПВО «Панцирь-С».
Полностью интервью можно прочитать здесь.