Новейший тип вооружения ВСУ - турецкие беспилотники Bayraktar, являются не только эффективным оружием, но и представляют собой психологическую угрозу. О том, как украинские военные используют Байрактары для устрашения, рассказал в интервью Украина.ру командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Эксперт отметил, что Байрактар может оставаться не замеченным, так как использует малошумный двигатель внутреннего сгорания. Это, по словам Ходаковского, представляет определенную психологическую угрозу для боевого состава ДНР. Зеленский откровенно высказался о поставках систем ПВО «Железный купол» на Украину © commons.wikimedia.org, Avichai Socher

«А могут специально для психологического эффекта врубить звук, чтобы подлет его был слышен, как в свое время немцы включали специальные сирены. То есть ребята, которые с ним сталкивались в боевой обстановке, оценивают этот тип вооружения как достаточно эффективный», — сказал Ходаковский.

Ходаковский отметил, что единственным эффективным средством сопротивления «Байрактарам» является российская система ПВО «Панцирь-С».

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