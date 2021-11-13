Эксперт отметил, что Байрактар может оставаться не замеченным, так как использует малошумный двигатель внутреннего сгорания. Это, по словам Ходаковского, представляет определенную психологическую угрозу для боевого состава ДНР.

Зеленский откровенно высказался о поставках систем ПВО «Железный купол» на Украину
Зеленский откровенно высказался о поставках систем ПВО «Железный купол» на Украину
© commons.wikimedia.org, Avichai Socher

«А могут специально для психологического эффекта врубить звук, чтобы подлет его был слышен, как в свое время немцы включали специальные сирены. То есть ребята, которые с ним сталкивались в боевой обстановке, оценивают этот тип вооружения как достаточно эффективный», — сказал Ходаковский.

Ходаковский отметил, что единственным эффективным средством сопротивления «Байрактарам» является российская система ПВО «Панцирь-С».

Полностью интервью можно прочитать здесь.