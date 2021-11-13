Указания на неприменение огня и военная бюрократия мешает бойцам Донбасса адекватно отвечать на украинскую агрессию, рассказал в интервью Украина.ру командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством. В то же время, военнослужащие ДНР не имеют такого права.

«Доминируют указания на неприменение огня. Оно относится ко всем. И когда возникает внештатная ситуация, то прежде чем отреагировать там, на месте, сразу, происходят длительные согласования. Как только о ситуации докладывается, то сразу же начинается изучение, разбирательство, потому что по существующей военной бюрократии ни один вышестоящий военный чиновник не примет никакого решения, пока он досконально не изучит сложную для него ситуацию. Поэтому мы всегда проигрываем, всегда теряем время», — сказал Ходаковский. Командир бригады «Восток» рассказал о технологическом ответе ДНР на украинские Байрактары © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Ходаковский также отметил, что при захвате украинскими подразделениями Старомарьевки украинские силовики прибегли к обману, заявив, что отправляют в село гуманитарный конвой с военным сопровождением.

Полностью интервью можно прочитать здесь.