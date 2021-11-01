Неизвестные повредили расположенную на пересечении ул. Рейтарской и Георгиевского переулка в Киеве скульптуру «Ёжик в тумане». Об этом 1 ноября в Telegram-канале сообщила блогер Янина Соколовская

«Оторвали принцу руку»: в Киеве вандалы сломали героя Экзюпери

Блогер отметила «дикий символизм» этого поступка вандалов.

«Ранее была разрушена и так и не восстановлена "Балерина". Милые киевские истории, чудесные памятники исчезают перед напором вандалов. А чем же занята патрульная полиция?» — возмутилась Соколовская.

Глава Шевченковской районной госадминистрации Олег Гаряга заверил, что вандалов уже ищут правоохранительные органы. Он пообещал, что Ежика после реставрации в ближайшее время вернут на место.

Ранее вандалы не раз крушили любимые памятники жителей Киева. Зачастую они выбирают памятники советской эпохи, но не щадят и небольшие арт-объекты, созданные по мотивам литературных произведений и фильмов.

Так, в сентябре на Пейзажной аллее вандалы оторвали руку у скульптуры Маленького принца.