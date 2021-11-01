Деревянную скульптура Ежика в тумане выломали с постамента. Также Ежику отломили нос.
Блогер отметила «дикий символизм» этого поступка вандалов.
«Ранее была разрушена и так и не восстановлена "Балерина". Милые киевские истории, чудесные памятники исчезают перед напором вандалов. А чем же занята патрульная полиция?» — возмутилась Соколовская.
Глава Шевченковской районной госадминистрации Олег Гаряга заверил, что вандалов уже ищут правоохранительные органы. Он пообещал, что Ежика после реставрации в ближайшее время вернут на место.
Ранее вандалы не раз крушили любимые памятники жителей Киева. Зачастую они выбирают памятники советской эпохи, но не щадят и небольшие арт-объекты, созданные по мотивам литературных произведений и фильмов.
Так, в сентябре на Пейзажной аллее вандалы оторвали руку у скульптуры Маленького принца.