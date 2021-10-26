Встреча глав министерств иностранных дел (МИД) «нормандской четверки» по Донбассу (РФ, Украина, ФРГ, Франция) будет созвана, если в ней будет смысл. Об этом заявила 25 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live»

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