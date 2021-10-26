По ее словам, встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения какого-то результата, «каких-то договорённостей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации».
«Встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет», — подчеркнула она.
Недавно украинский политолог Вадим Карасев заявил, что конфликт в Донбассе останется замороженным, несмотря на оживление формата «нормандской четверки» и визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.