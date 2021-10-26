Заместитель министра обороны Украины Александр Носов 25 октября заявил, что страну впервые пригласили принять участие в заседании высшего совещательного комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений, сообщили на сайте военного ведомства

Экс-нардеп признала неспособность Украины предложить что-либо НАТО © пресс-служба президента Украины отметил Носов.

По его словам, мероприятие должно пройти во вторник, 26 октября, в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Кроме того, он подчеркнул, что конференция будет проходить сразу после того, как на прошлой неделе министры обороны стран-участниц НАТО утвердили новый план обороны союза во время конфликтов и кризисов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия.