По словам специалиста, во время выступления в Генассамблее ООН Зеленский проговаривал вызубренный текст, который был отрепетирован сотню раз.
«По жестам его практически нельзя "прочитать", с ним явно работают психологи и специалисты по языку жестов, лицо по-прежнему "гуляет", но гораздо меньше, чем раньше. Вообще создается впечатление, что Зеленский сменил команду политтехнологов, он выглядит абсолютно иначе, чем раньше», – рассказывает Дзюба.
Кроме того, специалист отметила, что во время выступлений на украинском языке президент заметно напряжен. Когда Зеленский переходит на русский, его поза становится расслабленной, а плечи опускаются. Причиной тому является то, что русский – родной язык президента Украины, говорит Дзюба.