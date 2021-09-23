Президент Украины Владимир Зеленский сменил команду политтехнологов, его научили следить за мимикой и жестами во время выступлений, рассказала Vesti.ua психориторик Татьяна Дзюба 23 сентября

Вспомнил Путина и нашёл новый объект для критики: как Зеленский съездил на Генассамблею ООН © REUTERS, Eduardo Munoz/Pool

«По жестам его практически нельзя "прочитать", с ним явно работают психологи и специалисты по языку жестов, лицо по-прежнему "гуляет", но гораздо меньше, чем раньше. Вообще создается впечатление, что Зеленский сменил команду политтехнологов, он выглядит абсолютно иначе, чем раньше», – рассказывает Дзюба.

Кроме того, специалист отметила, что во время выступлений на украинском языке президент заметно напряжен. Когда Зеленский переходит на русский, его поза становится расслабленной, а плечи опускаются. Причиной тому является то, что русский – родной язык президента Украины, говорит Дзюба.