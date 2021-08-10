В 74-ый день рождения певицы журналисты попросили прокомментировать слух о силиконовой маске Ротару ее концертного директора — Сергея Лаврова.
«Она, конечно, очень красивая. И когда в интернете пишут, что Ротару использует силиконовую маску, я всегда смеюсь. Она даже гримируется минимально. София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Перед съемками она едет на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у нее нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода», — рассказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПРОСТИЛА? ФАНАТЫ ПУГАЧЕВОЙ И РОТАРУ НАШЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИХ ПРИМИРЕНИЯ.
Ответил директор и на вопросы о предстоящих гастролях. По его словам, несмотря на то, что пандемия идет на спад, работы у артистов по-прежнему меньше, чем хотелось бы.
«Пока непонятно, что будет с гастролями. И это касается всех артистов. Народ сейчас неохотно покупает билеты из-за ковида. Но у Софии Михайловны всегда были высокие гонорары, у нее все хорошо. Как бы не говорили, что они не конкурировали с Аллой Борисовной, но конкуренция все-таки была. Директора всегда пытались развести их по гастролям, чтобы их концерты не шли друг за другом», — добавил Лавров.
Тем, кто пока не может попасть на концерт любимой артистки он посоветовал послушать в сети ее новую песню «Ледяные дожди».