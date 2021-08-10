На днях украинская певица София Ротару отметила свое 74-летие. Многие поклонники считают, что артистка выглядит слишком молодо для своего возраста. Внешность исполнительницы послужила поводом к огромному количеству домыслов, в том числе, что она использует силиконовую маску для лица. Об этом на днях написала «Комсомольская правда»

75-летнюю звезду «В бой идут одни старики» Талашко обвинили в сексуальных домогательствах © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Сергея Лаврова.

«Она, конечно, очень красивая. И когда в интернете пишут, что Ротару использует силиконовую маску, я всегда смеюсь. Она даже гримируется минимально. София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Перед съемками она едет на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у нее нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода», — рассказал он.

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Ответил директор и на вопросы о предстоящих гастролях. По его словам, несмотря на то, что пандемия идет на спад, работы у артистов по-прежнему меньше, чем хотелось бы.

«Пока непонятно, что будет с гастролями. И это касается всех артистов. Народ сейчас неохотно покупает билеты из-за ковида. Но у Софии Михайловны всегда были высокие гонорары, у нее все хорошо. Как бы не говорили, что они не конкурировали с Аллой Борисовной, но конкуренция все-таки была. Директора всегда пытались развести их по гастролям, чтобы их концерты не шли друг за другом», — добавил Лавров.

Тем, кто пока не может попасть на концерт любимой артистки он посоветовал послушать в сети ее новую песню «Ледяные дожди».