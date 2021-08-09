Поклонники российской певицы Аллы Пугачевой и ее украинской коллеги Софии Ротару обнаружили доказательство того, что отношения между артистками наконец наладились. Соответствующий пост, датированный 8 августа, можно увидеть в Instagram Ротару

«…Сердце хочет любить и верить в твою любовь…», — такой комментарий под видео с новой песней «Ледяные дожди» оставила сама «хуторянка».

Пугачева отреагировала на публикацию, оставив смайлик «круто». Это сообщение поклонники расценили как знак того, что примадонна простила свою украинскую коллегу, и знак окончания войны между артистками.

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О вражде между Пугачевой и Ротару слухи ходили несколько десятилетий. По одной из версий, причиной размолвки стал тяжелый характер примадонны и ее нетерпимость к конкуренции, другие фанаты уверены, что дело было в нерабочих отношениях украинки с мужем Пугачевой Александром Стефановичем.