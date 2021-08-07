Полиция выявила в Минске подпольную типографию по производству незарегистрированных газет и экстремистских листовок, финансирование велось из Украины. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии

Революция и реакция — по ком звонит закон «О противодействии экстремизму» в Белоруссии © Facebook, Белорусский портал TUT.BY

По данным ведомства, мужчина активно выходил на протестные акции в 2020 году, являлся участником деструктивных Telegram-чатов, в одном из которых и откликнулся на предложение о производстве полиграфической продукции.

«Основной координатор по организации производства данной продукции вводил в заблуждение, убеждая в безопасности деятельности, тем не менее, в случае задержания, обещал уплату всех возможных штрафов. Установлено, что финансирование велось с Украины. На карту-счет задержанного приходили суммы денег, на которые он приобрел необходимую технику и сопутствующие расходники и с июня текущего года запустил производство нелегальной печатной продукции, стикеров и листовок», — рассказали в министерстве.

Все причастные к изготовлению и распространению нелегальной печатной продукции устанавливаются.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Против ряда лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.