16 июня в Женеве прошла встреча Путина и Байдена, по итогам которой было решено вернуть отозванных послов и начать консультации по целому ряду вопросов международной повестки.
«Что касается высказываний [Байдена] о Белоруссии, то очевидно, что это отражает разный статус Украины и Белоруссии. Белоруссия, очевидно, находится полностью в сфере влияния России, по мнению Байдена, поэтому он выразил озабоченность — то, что он должен был сделать, — но никаких условий [не выдвигал] и переговоров он не вел», — констатировал Безпалько.
При этом тональность и содержание высказываний Байдена по Украине ясно дают понять, что влияние Белого дома в ней существенно выше, подчеркнул эксперт, отметив, что пока никаких подвижек по украинскому вопросу он не видит.
Интервью Безпалько можно прочитать на нашем сайте.