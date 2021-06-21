Белоруссия не стала темой переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, так как у Соединенных Штатов нет никакого влияния на республику, сказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в комментарии Украина.ру

16 июня в Женеве прошла встреча Путина и Байдена, по итогам которой было решено вернуть отозванных послов и начать консультации по целому ряду вопросов международной повестки.

«Что касается высказываний [Байдена] о Белоруссии, то очевидно, что это отражает разный статус Украины и Белоруссии. Белоруссия, очевидно, находится полностью в сфере влияния России, по мнению Байдена, поэтому он выразил озабоченность — то, что он должен был сделать, — но никаких условий [не выдвигал] и переговоров он не вел», — констатировал Безпалько.

Добро пожаловать в новый мир. Итоги встречи в Женеве © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Интервью Безпалько можно прочитать на нашем сайте.