Певица Слава «положила глаз» на отель Ротару в Крыму

Журналисты поинтересовались у Славы, которую на днях внесли в черный список Украины, не приглянулась ли ей фешенебельная гостиница в Ялте, принадлежащая украинской исполнительнице. Россиянка ответила, что, конечно, «положила глаз» на звездный отель, однако пока не обладает достаточной суммой для его покупки.
«Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить», — пошутила Слава.
Позже певица уже серьезно рассказала, что на недвижимость у нее хорошо работает интуиция, поэтому она действительно предпочитает вкладывать средства в квадратные метры, которые потом чаще всего дорожают. Известно, что не так давно артистка приобрела седьмую по счету квартиру в Москве за сто миллионов рублей.
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Ранее сообщалось, что за отель Villa Sofia в центре ялтинской набережной Ротару хочет 25 миллионов евро, что в переводе на рубли — 2 миллиарда 285 миллионов.
О продаже стало известно примерно 1,5 года назад, многие эксперты в сфере недвижимости отмечали, что звездная гостиница обречена, так как стоит слишком дорого и не сможет окупиться.
В итоге появилась инсайдерская информация, что певица готова подвинуться в цене до 23 миллионов евро, а это 2 миллиарда 56 миллионов рублей.