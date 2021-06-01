Певица Слава «положила глаз» на отель Ротару в Крыму

Певица Слава заявила, что раздумывает над приобретением отеля Villa Sofia в Крыму, принадлежащего украинской исполнительнице Софии Ротару. Об этом артистка сказала 30 мая в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ

Журналисты поинтересовались у Славы, которую на днях внесли в черный список Украины, не приглянулась ли ей фешенебельная гостиница в Ялте, принадлежащая украинской исполнительнице. Россиянка ответила, что, конечно, «положила глаз» на звездный отель, однако пока не обладает достаточной суммой для его покупки.

«Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить», — пошутила Слава.

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Ранее сообщалось, что за отель Villa Sofia в центре ялтинской набережной Ротару хочет 25 миллионов евро, что в переводе на рубли — 2 миллиарда 285 миллионов.

О продаже стало известно примерно 1,5 года назад, многие эксперты в сфере недвижимости отмечали, что звездная гостиница обречена, так как стоит слишком дорого и не сможет окупиться.

В итоге появилась инсайдерская информация, что певица готова подвинуться в цене до 23 миллионов евро, а это 2 миллиарда 56 миллионов рублей.