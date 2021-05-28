Минэкономики Украины заявило, что Белоруссия применяет дискриминационные меры в отношении импорта ряда украинских товаров. Об этом 28 мая сообщается в Facebook министерства

Напомним, с 29 мая киевский режим прекращает авиационное сообщение с Белоруссией.

Белоруссия в ответ ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, школьные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

«Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларуси. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси», — говорится в сообщении.

Ранее украинский эксперт Сергей Куюн сообщил, что Белоруссия запретила ввоз на Украину бензина А-95. Как отмечается, 78% импортного бензина всех сортов Украина закупает в Белоруссии, заместить это топливо в обозримом будущем нечем.

Кроме того, как отмечал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, 83% дизельного топлива на Украине имеет иностранное происхождение, причем около половины закупается в Белоруссии и примерно столько же — в России.

Заместить такие объемы просто невозможно, отметил эксперт, украинской экономике будет нанесен сильнейший ущерб в случае прекращения поставок дизтоплива из РФ и Белоруссии.