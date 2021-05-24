В письме террористов, из-за которого совершил экстренную посадку в столице Белоруссии самолет европейского лоукостера Ryanair, была угроза взорвать самолет над Вильнюсом, рассказал представитель Белоруссии на пресс-конференции в Минске 24 мая. Видео его выступления опубликовал Telegram-канал Baza

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 49-78. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — сказал чиновник.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Это вызвало негодование противников президента Александра Лукашенко в социальных сетях.

Однако уже подтверждено, что экипаж самолета обратился к Белоруссии за помощью и власти страны решили пойти навстречу.