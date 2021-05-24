«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 49-78. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — сказал чиновник.
Напомним, борт Ryanair развернули уже на границе с Литвой. При этом до аэропорта Вильнюса ему лететь было ближе, чем до Минска.
Это вызвало негодование противников президента Александра Лукашенко в социальных сетях.
Однако уже подтверждено, что экипаж самолета обратился к Белоруссии за помощью и власти страны решили пойти навстречу.