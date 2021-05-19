Одна из главных целей ареста депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука заключается в том, чтобы создать сложности для работы оппозиции в украинском государстве, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Возможно, еще одна цель также состояла в том, чтобы сделать все возможное для того, чтобы Медведчук уехал из Украины, то есть обездвижить ту же «Оппозиционную платформу — За жизнь», полагает эксперт.

«Я думаю, что одна из целей — это, во-первых, осложнить работу для оппозиции в Украине», — сказал Якубин.

Полный текст интервью читайте здесь.

Дмитрий Скворцов: Прокурор, обвиняя Медведчука, цитировал нацистского прислужника © из личного архива Дмитрия Скворцова

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.