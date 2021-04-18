Если внешние управители Украины запретят Владимиру Зеленского на следующих выборах использовать массовые фальсификации, то следующий выбор Украины будет еще хуже, чем во время голосования 2019 года. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру.

Павел Рудяков: НАТО относится к Украине, как к своей любовнице © РИА Новости, Нина Зотина Виталий Кличко, которого уже не первый год мостят в президенты.

«Понятно, что этот выбор даже не из серии «плохое и очень плохое», а из серии «мерзкое отвратительное и «еще более мерзкое и отвратительное». Но так работают технологии. У нас нет сейчас политических сил, которые представляют интересы большинства населения, и нет лидеров, которые представляют эти силы», — категоричен Рудяков.

Политолог добавил, что на Украине сложилась неоколониальная псевдодемократия, которая применяется глобальными силами для стран третьего мира, по сравнению с которыми Зеленский просто пушинка.

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