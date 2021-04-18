Эксперт пояснил, что в этом случае украинцам придется выбирать между «клоуном, который довел страну до катастрофы еще большей, чем при Порошенко», а в качестве позитивного примера будет мэр Киева Виталий Кличко, которого уже не первый год мостят в президенты.
«Понятно, что этот выбор даже не из серии «плохое и очень плохое», а из серии «мерзкое отвратительное и «еще более мерзкое и отвратительное». Но так работают технологии. У нас нет сейчас политических сил, которые представляют интересы большинства населения, и нет лидеров, которые представляют эти силы», — категоричен Рудяков.
Политолог добавил, что на Украине сложилась неоколониальная псевдодемократия, которая применяется глобальными силами для стран третьего мира, по сравнению с которыми Зеленский просто пушинка.
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