Алексей Дзермант: Обострения в Донбассе могут накалить ситуацию на украино-белорусской границе
Алексей Дзермант: Обострения в Донбассе могут накалить ситуацию на украино-белорусской границе
© Facebook, Алексей Дзермант
Эксперт отметил, что кроме украинской власти есть еще «куча отморозков-националистов», которые и так нагнетают угрозу якобы нападения Белоруссии с севера, поэтому в этой ситуации нужно в первую очередь обеспечить безопасность южной границы.

«То есть мы видим, что речь идет если не о серьезном ухудшении отношений и полном разрыве, то тенденция негативная. Вряд ли Беларуси одной удастся эту тенденцию переломить. Украиной манипулируют, украинские политики не самостоятельны, и особо опираться там не на кого», — указал Дзермант.

Для существующего уровня угроз Белоруссия подготовлена, но в Минске понимают, что ситуация может резко ухудшиться, и тогда понадобятся дополнительные усилия, в том числе вместе с Россией, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь. 