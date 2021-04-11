Эксперт отметил, что кроме украинской власти есть еще «куча отморозков-националистов», которые и так нагнетают угрозу якобы нападения Белоруссии с севера, поэтому в этой ситуации нужно в первую очередь обеспечить безопасность южной границы.
«То есть мы видим, что речь идет если не о серьезном ухудшении отношений и полном разрыве, то тенденция негативная. Вряд ли Беларуси одной удастся эту тенденцию переломить. Украиной манипулируют, украинские политики не самостоятельны, и особо опираться там не на кого», — указал Дзермант.
Для существующего уровня угроз Белоруссия подготовлена, но в Минске понимают, что ситуация может резко ухудшиться, и тогда понадобятся дополнительные усилия, в том числе вместе с Россией, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.