Серьезная эскалация в Донбассе чревата обострением ситуации на южной границе Белоруссии, тем более что отношения Киева и Минска и так резко ухудшились. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Обострения в Донбассе могут накалить ситуацию на украино-белорусской границе © Facebook, Алексей Дзермант

«То есть мы видим, что речь идет если не о серьезном ухудшении отношений и полном разрыве, то тенденция негативная. Вряд ли Беларуси одной удастся эту тенденцию переломить. Украиной манипулируют, украинские политики не самостоятельны, и особо опираться там не на кого», — указал Дзермант.

Для существующего уровня угроз Белоруссия подготовлена, но в Минске понимают, что ситуация может резко ухудшиться, и тогда понадобятся дополнительные усилия, в том числе вместе с Россией, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.