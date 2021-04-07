Он уточнил, что прочитал соглашение и обнаружил, что оно является рамочным, предполагающим подписание новых документов, а не поставок препаратов.

«О чем идет речь? Вероятно, о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. В таком случае это предварительные договоренности, в рамках которых возникают обязательства. MoU / Term Sheet — это не договор купли-продажи / закупки. Стороны договорились договариваться дальше», — написал Жумадилов.

Еще одним подтверждением заключения только предыдущего документа является то, что власть не озвучивает четкий график поставок вакцины, подчеркнул он.

Невыполнение указа Зеленского по вакцинации только на руку Украине
Невыполнение указа Зеленского по вакцинации только на руку Украине
© пресс-служба президента Украины
В украинском Минздраве раньше действительно не указывали конкретных сроков поставок, отделавшись обещанием о поступлении вакцин «в ближайшие месяцы».

Не стал называть точный срок и министр здравоохранения Максим Степанов, 7 апреля в эфире телеканала «Украина 24» заявивший, что поставки стартуют в мае или июне.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в комментарии Hromadske также не назвал точных сроков поступления препаратов на Украину.

«Фактически речь идет уже о решении по поставкам. Все будет зависеть от возможностей производителя, но я надеюсь, что в ближайший месяц они начнут», — заявил Иващенко.

Политизированные вредители и вакцина. Как в Белоруссии и на Украине борются со смертельным вирусом
Политизированные вредители и вакцина. Как в Белоруссии и на Украине борются со смертельным вирусом
© REUTERS, Roman Baluk
Глава «Медзакупок» Арсен Жумадилов не впервые обращает внимание на плохую организацию закупки вакцин Министерством здравоохранения Украины.

В частности, он рассказал, что «Медзакупки» вели переговоры о приобретении препарата примерно по $3 за дозу, но министр Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке дорогой китайской вакцины в компании Sinovac Biotech.

По данному факту Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовное дело.