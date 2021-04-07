Подписанный Украиной с компанией Pfizer договор на поставку 10 млн доз вакцин против COVID-19 на самом деле ни к чему не обязывает поставщика, Украина может остаться без вакцин, рассказал глава госпредприятия «Медзакупки» Арсен Жумадилов на своей странице в Facebook 7 апреля

Он уточнил, что прочитал соглашение и обнаружил, что оно является рамочным, предполагающим подписание новых документов, а не поставок препаратов.

«О чем идет речь? Вероятно, о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. В таком случае это предварительные договоренности, в рамках которых возникают обязательства. MoU / Term Sheet — это не договор купли-продажи / закупки. Стороны договорились договариваться дальше», — написал Жумадилов.

Еще одним подтверждением заключения только предыдущего документа является то, что власть не озвучивает четкий график поставок вакцины, подчеркнул он.

Невыполнение указа Зеленского по вакцинации только на руку Украине © пресс-служба президента Украины

Не стал называть точный срок и министр здравоохранения Максим Степанов, 7 апреля в эфире телеканала «Украина 24» заявивший, что поставки стартуют в мае или июне.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко в комментарии Hromadske также не назвал точных сроков поступления препаратов на Украину.

«Фактически речь идет уже о решении по поставкам. Все будет зависеть от возможностей производителя, но я надеюсь, что в ближайший месяц они начнут», — заявил Иващенко.

Политизированные вредители и вакцина. Как в Белоруссии и на Украине борются со смертельным вирусом © REUTERS, Roman Baluk Арсен Жумадилов не впервые обращает внимание на плохую организацию закупки вакцин Министерством здравоохранения Украины.

В частности, он рассказал, что «Медзакупки» вели переговоры о приобретении препарата примерно по $3 за дозу, но министр Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке дорогой китайской вакцины в компании Sinovac Biotech.

По данному факту Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовное дело.