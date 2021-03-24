В Одессе женщину не пустили в трамвай из-за карантинных ограничений. Она перекрыла движение транспорта, передает 24 марта Telegram-канал «Курс Одесса»

Трамвай желаний. В Севастополе появится новый вид транспорта © СС0, Pixabay

В Одессе действуют карантинные ограничения «красной» зоны, поэтому в салон общественного транспорта могут заходить пассажиры, только если есть сидячее место. Одной из пассажирок места не хватило. Она вышла из салона и отправилась по своим делам прямо по рельсам, перед трамваем. Тем самым она заблокировала работу транспорта.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась — болеют уже больше 1,5 миллиона человек. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.