Министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил пальто элитного итальянского бренда за почти 622 тысячи гривен ($22,4 тысячи). Об этом сообщил Telegram-канал «Темный рыцарь» 4 марта

Степанов допустил задержку поставок вакцины на Украину © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк сообщении.

Ресурс также опубликовал скриншот переписки со своим информатором, по словам которого, дорогостоящую покупку чиновник сделал в столичном торговом центре Mandarin Plaza.

«Перебирал накладные в "Мандарине", министр здравоохранения брал пальто Kiton за 621 740 гривен… Из серии: покупайте маски, граждане», — сообщил источник.

Kiton — итальянская компания по пошиву одежды, основанная в 1968 году. Мужские сорочки данного бренда продаются по цене примерно 1 тысяча долларов. Стоимость костюма, сшитого на заказ по индивидуальным меркам, начинается от 20 тысяч долларов. Фабрика Kiton шьет порядка 20 тысяч костюмов ежегодно, на большинство из которых уходит 25 часов ручной работы и труд 45 работников.