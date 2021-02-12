Шоу транслировалось на телеканале CGTN Digital в канун китайского Нового года, 12 февраля.
Во время исполнения гопака на экран проецировали изображение московского Собора Василия Блаженного.
Авторы ресурса шутливо предположили, что это троллинг со стороны Пекина за украинские санкции в отношении китайских инвесторов украинского концерна «Мотор Сич».
«Учитывая, что гала-шоу входит в книгу рекордов Гиннесса, как шоу, которое одномоментно смотрит самое большое количество зрителей, как минимум полтора миллиарда человек теперь точно знают: "гопак — это русский танец"! И точка!» — написали в паблике.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса объекта украинского культурного наследия.
Гопак с 02:00