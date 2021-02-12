На новогоднем гала-шоу в Китае во время серии танцевальных композиций народов мира после объявления «русский танец» китайцы исполнили украинский гопак. Об этом сообщил Telegram-канал China News 11 февраля

Шоу транслировалось на телеканале CGTN Digital в канун китайского Нового года, 12 февраля.

Во время исполнения гопака на экран проецировали изображение московского Собора Василия Блаженного.

«Учитывая, что гала-шоу входит в книгу рекордов Гиннесса, как шоу, которое одномоментно смотрит самое большое количество зрителей, как минимум полтора миллиарда человек теперь точно знают: "гопак — это русский танец"! И точка!» — написали в паблике.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса объекта украинского культурного наследия.

Гопак с 02:00